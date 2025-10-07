Activan la televisión digital de alta definición en la ciudad de Caibarién

El director de Radio Cuba en Villa Clara Alfredo Cárdenas declaró que en las próximas horas se iniciará el montaje del nuevo transmisor donado por China para sustituir el canal 13 de la televisión digital estándar por el 14.

«Informaremos oportunamente cuándo se producirá el tránsito, no obstante mantendremos por varios días los dos servicios en ambas frecuencias para facilitarle a nuestros clientes la reprogramación de las cajas decoficadoras», afirmó Cárdenas.

El funcionario dijo que el nuevo transmisor tiene una mayor potencia y debe mejorar la recepción y cobertura de la televisión digital en la provincia.

Añadió que en los últimos días lograron activar la televisión digital de alta definición en las comunidades de Rancho Veloz, Güinía de Miranda y en la ciudad de Caibarién, además de la televisión digital estándar en el poblado de Jibacoa, todo ello gracias a transmisores donados por China.

«Una vez concluidos los trabajos en Santa Clara, comenzaríamos la instalación de la nueva tecnología para que se vea la televisión digital de alta definición en Corralillo, y la digital estándar en Cascajal», aseguró el director de Radio Cuba en Villa Clara.(Abel Falcón Curí)