Evocarán en Santa Clara legado del Che en aniversario 58 de su caída en tierras bolivianas

Los santaclareños honrarán al Comandante Ernesto Che Guevara en el aniversario 58 de su caída en tierras bolivianas.

Será un momento especial, un alto en el camino para enaltecer el legado de uno de los hombres paradigmas de los siglos XX y XXI en la defensa de los sueños de un mundo mejor.

La Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sitio de obligada visita para nacionales y extranjeros que vienen hasta aquí para acercarse a la vida y obra del Guerrillero de Amèrica, se alista para honrar el Che en esta efemérides especial, dijo Reday René Armas Álvarez, director del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara.

Ese día los jóvenes destacados serán protagonistas de la tradicional ceremonia de cambio de flores, mientras que se realizará el cambio de atributos pioneriles.

A propósito de la efemérides, en el Complejo Escultórico se inauguró una exposición transitoria con objetos entregados por Fidel a los museos cubanos, obsequios y presentes que él recibió durante sus viajes por el mundo.

También en la muestra hay objetos de la colección Tributo, recuerdos que han dejado visitantes de todas partes del mundo ante el Memorial para homenajear al Guerrillero Heroico y sus compañeros de lucha.

Otro atractivo es la réplica de la escultura del niño de Altagracia, que recuerda al niño Ernestico sentado en una butaca frente a su casa familiar.

De igual manera, este 8 de octubre, los universitarios realizarán la Marcha Por la ruta del Che, informó a la radio Eslandy Santana, alumno de cuarto año de la carrera de Ingeniería Industrial y secretario general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

La caminata saldrá desde la casa de altos estudios hasta sitios históricos vinculados a la Batalla de Santa Clara.

Para la fecha, la Plaza del Che, catedral de las causas justas del mundo, ha estado inmersa en un proceso de mantenimiento y reparación de sus áreas exteriores, sus vallas, y acciones de embellecimiento de ese sitio histórico.

Las obras se ejecutan en varias etapas, una que se extenderá hasta el 26 de noviembre, fecha en que el Che asume como Presidente del Banco Nacional y la otra hasta el 28 de diciembre, fecha que marca el inicio de la Batalla de Santa Clara.

Este 23 de octubre también se prevé en el Complejo Escultórico un evento sobre el ideario del Che con investigadores del tema y académicos.