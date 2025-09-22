Promueven novedoso servicio de seguridad en redes

La empresa MoviTel comenzó la promoción de su nuevo servicio denominado Seguridad en Redes con Código Abierto y Soberanía Tecnológica (SSRED), una plataforma de código abierto, diseñada para fortalecer la ciberseguridad en entornos empresariales,

Especialistas de la entidad informaron a la Agencia Cubana de Noticias que la iniciativa correspondió al joven ingeniero Oliver Benavides Soto, experto en Ciencias Informáticas, de la Casa Matriz de MoviTel y premio INNOVA 2024.

Señalaron que con un enfoque en la transparencia, adaptabilidad y control total por el usuario, permite el monitoreo continuo de tráfico de red y detección de anomalías, la identificación proactiva de amenazas (malware, intrusiones, ataques DDoS), generación de alertas en tiempo real y reportes personalizables e integración flexible con infraestructuras existentes.

SSRED no solo protege, sino que empodera a las organizaciones con herramientas que pueden auditar, modificar y escalar según sus necesidades, y constituye un paso decisivo hacia la soberanía digital, enfatizaron.

De acuerdo con la misma fuente, sus novedades posibilitan actualidad en cuanto al cumplimiento normativo de mantener el monitoreo a tiempo real continuo de la red y los servicios, continuidad en la actualización y soporte de la plataforma e integración de nuevas herramientas a la solución fundamental y su adaptación a varios escenarios de trabajo, con eficiencia y funcionalidad.

La solución forma parte de la estrategia de MoviTel de fomentar el desarrollo tecnológico autóctono, reducir la dependencia de plataformas extranjeras y ofrecer alternativas seguras, escalables y económicamente sostenibles para el tejido empresarial del país.

“En MOVITEL creemos que la tecnología debe servir a la soberanía, la eficiencia y la seguridad nacional. El SSRED prueba de que con talento local podemos competir y liderar en la era digital”.

Esta última surgió el 9 de diciembre de 1996 a fin de ser un operador público de radiocomunicaciones, cuya misión es brindar servicios y soluciones de telecomunicaciones inalámbricas.