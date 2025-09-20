Rinden homenaje al Capitán Leonel Mesa Rodríguez caído en cumplimiento del deber

La nación cubana despidió con profundo pesar al Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, quien ofrendó su vida en cumplimiento de su deber.

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rindieron tributo a la memoria del Capitán Mesa Rodríguez.

Al sentido homenaje asistieron el miembro del Buró Político del CCPCC y Ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, acompañado por las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Susely Morfa González y Deivy Pérez Martín, respectivamente.

Directivos del gobierno, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, junto a pobladores del lugar, se unieron para acompañar a los familiares y compañeros del mártir.

En las palabras de despedida, el Primer Coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR, definió al Capitán Mesa Rodríguez como un ejemplo de «valores, compromiso, sentido de pertenencia, horas de desvelo, incansable lucha contra la delincuencia; alta sensibilidad por brindarle al pueblo orden y seguridad ciudadana y entrega total a la Policía Nacional Revolucionaria».

El Capitán Mesa Rodríguez ingresó al Ministerio del Interior en enero de 2004, desempeñándose como Agente del Orden Público, chofer de móvil operativo y Jefe de Sector por más de una década. Sus destacados resultados le valieron ascensos por estímulo hasta el grado de Capitán, además de la Condición «Elogio a la Virtud» en junio pasado, en el aniversario 64 del MININT.

Militante del Partido Comunista de Cuba, al momento de su fallecimiento era miembro del Comité del Partido del MININT en Caibarién. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo las medallas de Combatiente Internacionalista en Etiopía, por el 50 Aniversario de las FAR, por el 60 Aniversario del MININT, Distinciones por X, XV y XX años de servicio, y 9 Distinciones por Servicio Distinguido.

El Primer Coronel Sierra Arias resaltó que la «mayor condecoración» para el Capitán Mesa Rodríguez fue «el respeto, el cariño y el apoyo del revolucionario pueblo de Caibarién, donde en el día de ayer cayó en cumplimiento del deber». Subrayó que «en su arsenal moral y su conducta intachable se estrellan todas las manifestaciones de odio y cualquier plan por manchar su ejemplar trayectoria de casi dos décadas y media». A sus 62 años, el Capitán Mesa Rodríguez «día y noche surcaba hasta los senderos más apartados de la ciudad de Caibarién, en el empeño por cumplir con efectividad las misiones a él asignadas».

Finalmente, el oficial afirmó que «hechos repudiables como el que ocasionó la muerte de nuestro compañero, tendrán la respuesta contundente de la justicia revolucionaria y la condena unánime de nuestro pueblo que continuará su batalla permanente contra el delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, y enfrentará con firmeza las provocaciones y acciones del enemigo y la delincuencia contra nuestra policía».