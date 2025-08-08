El Umbral feliz de Alicia Alonso y Pedro Simón

Desde la conjunción de ese lazo emocional que es el amor y su inevitable manifestación visual, «esta exposición quiere mostrar un sentimiento, el de la dicha que se encuentra cuando el amor se convierte en hogar, y el arte, en un lazo indisoluble»

Numeroso público asistió a la exposición «Umbral feliz», inaugurada este martes 5 de agosto en el Museo Biblioteca Servando Cabrera y muestra fotográfica que agrupa 32 instantáneas de significativos momentos del matrimonio Alicia Alonso y Pedro Simón Martínez al cumplirse 50 años de esa unión.

La exposición es organizada por Museo citado y el Museo Nacional de la Danza, con el apoyo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), la Fototeca de Cuba y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV).

«Solo el amor engendra la maravilla» y es más que evidente en este conjunto de fotos tomadas por amigos y fotógrafos profesionales; algunas pensadas, otras al azar; ora en blanco y negro, ora a color, coincidentes en propósito: captar el momento de la especial atracción entre la Prima Ballerina Assoluta y el periodista, investigador y crítico Pedro Simón.

Son fotos que ilustran visualmente ese trazo afectivo de estos dos seres de la cultura cubana, «retratos nacidos del afecto; tomas que revelan silencios compartidos, miradas cómplices, gestos que hablan de una vida vivida juntos. En cada fotografía hay una huella de confianza, de entrega mutua, de historia tejida a dos voces», según palabras de la fotógrafa Lissette Solórzano, directora de la Fototeca de Cuba, una de las instituciones involucradas en la realización de la exposición.

Detalló la muestra su curadora Catherine Roque, especialista de la Fototeca. Dijo que «Umbral feliz», parte del libro homónimo publicado en España, mostrado también como parte de la museografía, hecha también por ella.

Desde la conjunción de ese lazo emocional que es el amor y su inevitable manifestación visual, «esta exposición quiere mostrar un sentimiento, el de la dicha que se encuentra cuando el amor se convierte en hogar, y el arte, en un lazo indisoluble», concluyó Lissette.

Al acto inaugural asistió Virgen Pérez Mojena, presidenta del CNPC; Daneisy García Roque, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas; Ernesto Yoel Ramírez, director del CDAV; la poeta Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura; intelectuales, artistas y público en general.