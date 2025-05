«La Comunicación también debe tener la mirada joven» 

Vistas: 0

La Ley de Comunicación Social celebró este domingo 25 de mayo de 2025 el segundo aniversario de su aprobación por el Parlamento cubano, y en Villa Clara la fecha recibió el saludo del Festival Casa de Cristal. Uno de sus principales organizadores fue el Doctor en Ciencias Kirk Díaz-Guzmán Corrales, quien ofreció declaraciones a la revista informativa Hora 16, de CMHW.

El Festival Casa de Cristal, concluido el sábado último, saludó en Santa Clara el segundo cumpleaños de esta norma que al decir de Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, ICS, «todos estamos comprometidos con su estricto cumplimiento».

Con tal pronunciamiento coincide el Doctor en Ciencias Kirk Díaz-Guzmán Corrales, integrante del comité organizador de Casa de Cristal, evento villaclareño que dedicó sus dos días de sesiones a reflexionar en torno a tópicos como la Comunicación política y para el desarrollo, los nuevos modelos de gestión de la prensa, los criterios más actualizados de los manuales de identidad; además de contar con dos invitados de lujo: el intelectual Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, quien reflexionó sobre cómo comunicar la descolonización; y el profesor Manuel Calviño, quien disertó sobre la Comunicación en tiempos de crisis.

Minutos después de la clausura, el Doctor Díaz-Guzmán dialogó con el programa informativo Hora 16, de nuestra emisora CMHW, sobre el saldo de dicho certamen.

— Para muchos esta edición parecía un sueño, casi imposible de realizar y ahora se congratulan. ¿Satisfechos por lo logrado en esta edición de Casa de Crisal?

«Sí. En primer lugar, porque hacía cuatro años que era imposible poder hacer este encuentro de comunicadores. Es el primero después de la aprobada de la Ley de Comunicación en Cuba, lo cual le daba un valor agregado importante. Y un segundo valor agregado también es que logramos un concilio, una unidad con el Consejo de las Ciencias Sociales de la provincia para convertirlo también en un evento de ellos.

«Esto evidentemente es un paso, un pequeño paso, pero un paso importante en la visibilidad de la Comunicación como un recurso estratégico de la nación. Yo vi entusiasmo, aprendizaje, vi la posibilidad de compartir con personalidades de la Cultura y personalidades de la academia, como fue el caso de Abel Prieto Jiménez, el caso de Manuel Calviño, y vi participación, interés de diálogo. Tuvimos un taller de buenas prácticas también para un poco socializar las exigencias de la ley».

El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, impartió la conferencia magistral sobre cómo comunicar la descolonización. Hay que batallar contra la colonización cultural procedente de un enemigo muy fuerte y con gran poder tecnológico, apuntó. Foto: Arelys María Echevarría Rodríguez.

Díaz-Guzmán mostró su satisfacción por la notable respuesta a la convocatoria: «Nosotros calculamos inicialmente entre 60 y 70 participantes, y logramos tener más de 160 personas inscritas en el evento, lo cual habla a favor de un determinado prestigio, no solo de la Asociación de Comunicadores, organizador central del evento, sino también de un interés por una ciencia creciente, por los proyectos de Comunicación Social que se están generando, la importancia de la Comunicación hoy en la sociedad y todas sus aristas. O sea, que no puedo estar más que contento, todos estamos alegres de lo que hemos alcanzado».

«La Comunicación también tiene que tener la mirada joven», afirma el doctor Kirk Díaz-Guzmán Corrales. Foto tomada del Portal del Ciudadano Soy Villa Clara.

A una interrogante sobre la cantidad de jóvenes que se sumaron a la edición de 2025, el Doctor Kirk Díaz-Guzmán comentó que por fortuna pudo verse a mucha gente joven: «estamos hablando de muchachos entre 20 y 30 años en el ejercicio de la Comunicación; recién graduados en las especialidades de Comunicación, Periodismo, también algunos sociólogos y psicólogos; incluso te puedo decir que casi que el 40 o el 50% de participación era de personas de menos de 40 años, lo cual habla a favor del encuentro».

«La Comunicación también debe tener la mirada joven», puntualizó nuestro entrevistado e hizo referencia a las nuevas tecnologías, a procesos novedosos como la digitalización, la aplicación de la inteligencia artificial, «a los procesos de Comunicación que evidentemente los jóvenes tienen como práctica, y que han asumido también como parte de sus vidas».

— Entró en vigor la Ley 162 de 2023 «de Comunicación Social», que este domingo celebró dos años de su aprobación. En su opinión como experto, ¿qué visión tiene sobre esta norma?

«Este evento es parte de eso. Y un grupo de acciones que estamos haciendo desde la Universidad, desde varios frentes, que tienen que ver con la apropiación de la ley. O sea, la ley es un papel, es un papel escrito. Si no te apropias de él, si no lo entiendes, si no lo aplicas, es una ley más. Uno sale ahora y le pregunta a un ciudadano común, ¿sabes que hay una ley de símbolos patrios? Sí, a lo mejor lo sabe, pero ¿qué dice? No sabe lo que dice.

«Hay una normativa de MIPYMES, que a veces no se aplica. Hay una ley, bueno, hay una ley de Comunicación Social que nosotros lo que queremos es que la gente se apropie de ella; primero las instituciones estatales, los medios de comunicación, los gobiernos. Y poco a poco también con esa apropiación lo irán haciendo los ciudadanos.

«Que los ciudadanos vean que la Ley de Comunicación también es una ley que protege, regula, controla; que preserva incluso su intimidad en las redes sociales, cosa que a veces la gente y las personas, los públicos no saben; que la ley es para muchas cosas. No es una ley impuesta, es el resultado de muchos años de trabajo de muchos expertos, de mucha gente pensando en que un país como el nuestro, con más de 60 años de Revolución, tenía que tener una ley también revolucionaria de Comunicación Social, y creo que lo hemos logrado. Que se socialice, que se legitime, que se entienda y que se aplique, es la tarea que tenemos los comunicadores».

El Doctor Díaz-Guzmán destacó otra novedad: que los medios de comunicación de la provincia se encuentren en el llamado «experimento», el cual pretende mejorar sus modelos de gestión, así como lograr ingresos que mejoren su infraestructura y logística, es decir, dejar de ser presupuestados y recibir ingresos.

«Me parece una oportunidad increíble que hay que aprovechar y sobre todo tenemos que aprovecharla y que se faciliten también los caminos para aprovecharla. O sea, los pequeños caminos y los pequeños obstáculos que nosotros mismos a veces nos ponemos.

«Yo siempre a veces utilizo una frase, que dice: “puede ser que lo que desees tenga un solo obstáculo: tú mismo”.

«A veces nosotros necesitamos que se apruebe una cosa lo más rápido posible o que se firme algo, o que se abra un camino para poder hacer, para poder implementar, para poder seguir soñando. Es decir, que todos esos procesos humanos, a veces de Comunicación, a veces de información, a veces administrativos, se acorten, porque tenemos en las manos una gran responsabilidad.

«Tenemos una gran responsabilidad que viene también con el poder hacer, el poder retener personal competente, el poder seguir creciendo en los medios de comunicación en Cuba. Y que los medios de comunicación también se parezcan a los tiempos en que estamos viviendo. Y eso lo permite toda esta posibilidad que nos ha dado el Estado cubano de poder seguirnos desarrollando desde la Comunicación».

«Soy un maestro en vena», aseguró al auditorio presente en Casa de Cristal el Doctor Manuel Calviño Valdés-Fauly, quien precisó: «En una Cuba distinta, tenemos que obrar en defensa de la legitimidad y esto implica transparencia en la Comunicación, coherencia, veracidad y de acuerdo con la responsabilidad profesional, acercarse a la gente». Foto tomada del portal del centro turístico Los Caneyes.

— Kirk, a propósito del «experimento», para muchas personas mayores de las que escuchan la radio, que la oyen muchas personas de más de 50, 60, 70 años, aún vitales, con claridad en su pensamiento, quizá les “choque” la publicidad y el patrocinio, que estuvieron proscritos durante años en los medios. ¿Cuál es su opinión al respecto?

«Son nuevos tiempos en los que la publicidad y el patrocinio van a jugar su papel. Todavía no se ve con mucha fuerza. Quizás está demorando, pero hay que acostumbrarse a eso, ¿verdad? Evidentemente, si Cuba quiere insertarse, y como de hecho lo está haciendo, si tenemos gestiones no estatales, y desarrollo de productos y servicios estatales que tienen que ser necesariamente competitivos, tienen que ir acompañados de lo que históricamente acompañó los productos y servicios en el mundo.

«La frase de “mercancía que no se exhibe, no se vende” es tan vieja casi como la humanidad. Y nosotros tenemos que comprender que la publicidad, la mercadotecnia, el marketing, determinadas disciplinas tienen que aplicarse hoy al desarrollo de nuestros productos y servicios, aprender a convivir con ellos y que sean también parte de la generación. La publicidad también ayuda a que las personas piensen en mejorar la calidad de sus servicios, porque cuando hay competencia, cuando hay un entorno competitivo donde todo el mundo está tratando de poner sus productos, de poner sus servicios y de venderlos, sobre todo, evidentemente esa relación debe aumentar.

«Y también va a generar empleos, también va a dinamizar la economía, también va a permitir que nos repensemos a veces en el diseño de nuestros productos, de nuestra identidad visual para hacerlo más competitivo a asignaturas que también tenemos pendientes. Por tanto, no pensar que es un ogro, ni que es un monstruo, ni que es incompatible con el sistema. Todo lo contrario, es parte integradora de un proceso, de un diseño de productos y servicios que sea más coherente, más funcional y más estratégico para estos tiempos».

«Honrar, honra», escribió José Martí. Momentos del festival de Comunicación social Casa de Cristal. Foto de Arelys María Echevarría Rodríguez.

Por último, conversamos con el Doctor en Ciencias Kirk Díaz Guzmán-Corrales sobre el saludo transmitido en la apertura de Casa de Cristal por la Doctora Hilda Saladrigas, Premio Nacional de Comunicación Social 2025 y su nominación a ese lauro por la provincia de Villa Clara.

«Nadie podía merecer más que ella el Premio Nacional de Comunicación en su primera edición. La Comunicación le debe a la Doctora Hilda Saladrigas Medina más del 80% de lo que hoy tenemos a nivel académico, a nivel institucional; en la batalla que llevamos enfrentando tantos años, ella ha sido nuestra maestra y seguirá siendo nuestra guía.

«Yo había hablado con ella días antes también para felicitarle en lo personal y le dije, bueno, si el sábado, cuando comencemos Casa de Cristal, te puedo llamar, te van a felicitar más de 150 personas. Van a darte un gran aplauso y van a congratularte como tú te lo mereces. Y así ocurrió, y fue excelente escuchar en sus palabras de agradecimiento cómo recalcó la responsabilidad que tenemos».