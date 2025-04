El ‘padrino’ de la IA advierte que la tecnología podría arrebatarles el control a los humanos

Vistas: 7

El científico británico Geoffrey Hinton, también conocido como el ‘padrino’ de la inteligencia artificial (IA), advirtió en una reciente entrevista con CBS del rápido desarrollo de esta tecnología y las consecuencias que podría generar.

Aunque Hinton considera que la IA transformará la educación y la medicina, y que podría ayudar a resolver el cambio climático, estima que hay un riesgo del 10 % al 20 % de que esta tecnología termine arrebatándoles el control a los humanos.

«La mejor forma de entenderlo emocionalmente es pensar que tenemos un lindo cachorro de tigre. A menos que puedas estar muy seguro de que no va a querer matarte cuando crezca, deberías preocuparte», explicó el ganador del Premio Nobel de Física, añadiendo que con la IA «la gente aún no lo ha entendido, aún no han comprendido lo que se avecina».

En este sentido, Hinton criticó a las empresas líderes en IA por priorizar sus beneficios por sobre la seguridad. «Si nos fijamos en lo que están haciendo las grandes empresas ahora mismo, están presionando para conseguir menos regulaciones de la IA. Apenas hay regulaciones, pero quieren menos», sostuvo.

Según expresó, las empresas de IA deberían dedicar muchos más recursos a la investigación en seguridad, alrededor de un tercio de su potencia de procesamiento, una fracción mucho mayor de la que destinan actualmente.

Anteriormente, Hinton había alertado sobre el potencial riesgo que corre la humanidad si no aborda correctamente el tema de la seguridad en la creación de una Superinteligencia Artificial (ASI, por sus siglas en inglés), afirmando que hay muchas maneras en las que la IA podría extinguir a los humanos. En otra ocasión advirtió sobre el mal uso de la IA para crear nuevos virus terribles y armas letales descomunales.