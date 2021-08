WhatsApp crea nueva función que elimina fotos y videos vistos

La aplicación WhatsApp anunció el viernes el estreno de la nueva función “fotos y vídeos de visualización única”, la cual permite enviar estos materiales que desaparecen del chat una vez que han sido vistos por el destinatario.

Según WhatsApp a través de esta opción es los usuarios podrán mandar fotos y videos con información confidencial o sensible de forma más segura.

“Por ejemplo, puedes enviar una foto de visualización única para mostrar la ropa que te estás probando en una tienda, para compartir con los demás una reacción rápida o para enviar algo confidencial, como la contraseña del Wi-Fi”, escribió la plataforma incitando a mostrar los accesos de seguridad privados.

Medios locales precisaron que WhatsApp no notificará al remitente si un destinatario toma una captura de pantalla de alguna imagen o video o si un usuario comparte ese contenido en un grupo que contiene contactos bloqueados, estos también podrán verlo.

El requisito para acceder a este nuevo recurso es tener la última aplicación de WhatsApp instalada. En su comunicado oficial la plataforma indicó que “una vez visto el archivo multimedia, el mensaje se marcará como ‘abierto’ para que no haya confusiones en la conversación del chat”.

Este mecanismo de comunicación por mensajería acotó que los archivos multimedia no se guardarán en las secciones fotos ni galería del destinatario, una vez que exportes una foto o un video de visualización única, no podrás volver a verlo y no se puede reenviar, guardar, destacar ni compartir fotos o videos que se enviaron o recibieron con la opción de visualización única activada.

Solo puedes se puede ver si el destinatario abrió una foto o video de visualización única si este tiene las confirmaciones de lectura habilitadas y si no abres la foto o el video en un plazo de 14 días a partir del momento en el que se envió, el archivo desaparecerá del chat.

Se debe seleccionar el archivo multimedia de visualización única cada vez que se desee enviar una foto o un video con esta característica y “los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla, todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse”.