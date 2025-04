El uso de tecnología digital disminuye el riesgo de deterioro cognitivo

Vistas: 0

La primera generación que utilizó regularmente Internet, el correo electrónico y los teléfonos inteligentes habría protegido y fortalecido sin saberlo sus capacidades mentales: los riesgos de deterioro cognitivo o demencia real resultaron ser un 58% más bajos, en comparación con el promedio, entre aquellos que en los últimos veinte años -es decir, desde la llegada de las computadoras hasta la llegada de los teléfonos inteligentes y las redes sociales y otras herramientas «en línea» mixtas- se han dedicado al uso de nuevas tecnologías digitales.



De esta manera se entrena al cerebro en actividades de «resolución de problemas», ideación, comprensión del «pensamiento inteligente» de los ordenadores, etc.



Así lo revela un nuevo mega análisis que revisó 136 estudios sobre el tema, relativos a 411.430 personas, hoy de mediana o avanzada edad.

Fue un grupo de científicos de la Universidad de Texas y Baylor el que lanzó el proyecto, que tenía como objetivo verificar los efectos neurológicos a largo plazo de la nueva forma de vivir «online».



Publicado en la revista Nature Human Behavior, el informe precisa también que «no han aparecido datos ‘inversos’ que asocien más bien el uso de estas tecnologías con una reducción de la capacidad mental o con demencia».



«Esta consistencia en los datos obtenidos es un resultado poco común en la ciencia», observó uno de los autores de la investigación, Michael Scullin, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Baylor, considerando también que el análisis de los resultados tuvo en cuenta diversos factores relacionados con las diferencias educativas, socioeconómicas y de salud de los participantes.



«Si observamos objetivamente cómo ha cambiado el mundo para alguien que nació después de la Segunda Guerra Mundial, todo es diferente», afirmó Scullin en declaraciones a la prensa estadounidense.

«Comprar, realizar operaciones bancarias, la forma en que buscamos información, la forma en que nos desplazamos… estos son solo algunos ejemplos de cómo la revolución digital ha transformado nuestra vida cotidiana», acotó.



Uno de los pilares de este estudio sobre la demencia digital es la idea de la resiliencia cognitiva, lo que llevó a Scullin y a su equipo a preguntarse si las tecnologías digitales están realmente asociadas con una reducción del deterioro cognitivo. «Analizamos una gran cantidad de datos de personas que se encuentran entre los pioneros digitales, es decir, aquellos que usaron por primera vez computadoras, internet, teléfonos inteligentes, etc., en la edad adulta mayor», explicó Scullin.



El experto y otros investigadores descubrieron que estos «pioneros digitales» no presentaban un mayor riesgo de demencia o deterioro cognitivo, y que tenían un mejor funcionamiento cognitivo en la vejez, contrariamente a su hipótesis. «Es un efecto protector muy fuerte», afirmó Scullin.



«Si bien es probable que existan otras variables que influyan en algunos de estos efectos, los datos son demasiado sólidos y consistentes como para ser solo eso», amplió.



El estudio también vincula la tecnología digital con un aumento en la resolución de problemas y la conexión social, lo cual actúa como un importante estímulo mental para quienes corren el riesgo de desarrollar demencia. «Cuando experimentamos las cosas como frustrantes, es señal de que nos enfrentamos a un desafío cognitivo. Sabemos por numerosos estudios que ese tipo de estimulación mental es beneficioso para el cerebro», completó el científico.



«Es normal tener cierto miedo e inquietud ante las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, probablemente no deberíamos rechazar las tecnologías de las que no sabemos mucho», advirtió.