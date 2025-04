¿Por qué fallan los servicios de ETECSA? Una explicación desde dentro

Vistas: 2

Las críticas a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) por fallos en sus servicios ocupan cada vez más espacio en redes sociales y reflejan el malestar creciente de los usuarios.

Problemas con el acceso a Internet, tanto móvil como a través de Wi-Fi en hogares y zonas públicas, interrupciones en la telefonía fija y móvil, lentitud y congestión en la red, figuran entre las quejas más frecuentes.

En los últimos años la empresa ha trabajado por garantizar un servicio estable, accesible y de calidad a la población, aunque reconoce que persisten dificultades técnicas y desafíos externos que afectan su operación.

Aumento de usuarios y consumo de datos: una red bajo presión

La empresa ha realizado inversiones para modernizar la red, pero enfrenta limitaciones debido a las sanciones económicas y a la escasez de recursos. Foto: Valia Marquínez Sam/cvi.

El crecimiento en la demanda de servicios de Internet y telefonía ha generado una mayor carga en la infraestructura existente. El Director Adjunto de la Vicepresidencia de Operaciones de la Red de ETECSA, Kevin Castro Rodríguez, explicó a Cubavisión Internacional que la empresa ha realizado inversiones para modernizar la red, pero enfrenta limitaciones debido a las sanciones económicas y a la escasez de recursos.

“Nuestras fuentes de ingresos en divisas se han visto seriamente afectadas. ¿Eso qué significa? Se ha hecho muy difícil continuar con el marco inversionista que desarrollamos hasta el año 2022”

Otra de las causas son las interferencias externas en la red móvil celular provocadas por antenas ilegales y equipos no certificados. Esas “celdas interferidas” afectan especialmente a zonas como La Habana, donde se reporta un 12% de interferencias externas, mientras que en el resto del país el impacto es solo del 6%.

Actos vandálicos: un problema que afecta a todos

ETECSA ha visto limitadas sus soluciones debido también al creciente número de actos vandálicos contra su infraestructura. Castro Rodríguez alerta sobre “cortes a la fibra óptica y a cables telefónicos que interrumpen el servicio a 400 ó 500 clientes simultáneamente, sustracción de baterías a gabinetes y radio bases, quema y derribo de postes telefónicos. Hemos tenido varios hechos delictivos, incluso intencionados, contrarrevolucionarios”

“Son afectaciones que tienen un impacto muy severo para la economía de la empresa y para la seguridad del país. Hemos sufrido cortes en la fibra óptica que afectan incluso a servicios aeroportuarios. Tuvimos uno de esos cortes en la central provincia de Camagüey y pudimos restablecer el servicio en seis horas, pero en ese tiempo nuestra empresa tuvo más de 16 millones de pesos cubanos (CUP) en pérdidas.

La Habana tiene una alta penetración de los servicios: 450 mil líneas en la telefonía fija, 1,9 millones de suscritores en la red celular y más de 68 mil servicios de Nauta Hogar. En 2024, la capital cubana reportó 47 incidentes graves por daños intencionales a la infraestructura de telecomunicaciones y solo en los primeros tres meses de 2025, totalizó 10 casos similares.

Pedro Luis Lozada Morales, Director de la División Territorial Sur de ETECSA, destacó que estos actos no solo perjudican a la empresa, sino también a millones de cubanos que dependen de estos servicios para el trabajo, la educación y la comunicación familiar.

“Nosotros comenzamos el año anterior con inversiones en más de 34 sitios, con los recursos que respaldaban estas inversiones. Y cuando comienza el auge de los hechos vandálicos, no solamente hemos tenido que desviar los recursos hacia esos lugares, sino el personal especializado. Detectamos que, en muchos casos, no hay ingenuidad, no son accidentes porque restablecemos los servicios y en menos de 24 horas nos vuelven a dañar los cables en algún lugar”.

Compromiso con la mejora continua

Los actos vandálicos contra la infraestructura de ETECSA no solo perjudican a esa entidad, sino a millones de cubanos que dependen de sus servicios. Foto: Valia Marquínez Sam/CVI.

ETECSA reitera su compromiso de optimizar los servicios, ampliar la cobertura y trabajar en soluciones técnicas que permitan una experiencia más estable para los usuarios. Para ello en coordinación con el Ministerio del Interior, refuerza las medidas de protección de la infraestructura y en la detección de los responsables de esos actos.

“El impacto ha sido múltiple, remarcó Castro Rodríguez, de ahí la importancia del trabajo que tenemos con las organizaciones sociales, de masas y toda la sociedad civil para enfrentar tales incidentes”

Los actos vandálicos contra la infraestructura de ETECSA no solo perjudican a esa entidad, sino a millones de cubanos que dependen de sus servicios. Cada cable cortado, gabinete o torre dañada significan más interrupciones en el teléfono, el internet y las comunicaciones esenciales, con perjuicios para las familias, las empresas estatales, negocios privados y servicios fundamentales. Esas acciones castigan directamente a un país donde la conectividad ya es un desafío diario.

(Tomado de Cubavisión Internacional)