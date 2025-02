Ecos del Jazz Plaza: Dayramir Gónzalez y el sentido de la V.I.D.A.

Vistas: 0

Ni en mil años conquistando “la gran manzana”, pierde la esencia y la expresividad de esta isla, desde el saludo, el talentoso Dayramir González suena auténtica y orgullosamente cubano: “Hola, hola, hola, buenos días, buenos días desde La Habana, Cuba, La Habana nuestra, La Habana mía y de todos. Muy feliz de estar aquí nuevamente en la cuarenta edición del Festival Jazz Plaza”.

En esta ocasión, Dayramir vino con la motivación de presentar su proyecto V.I.D.A. en el país que considera su hogar:

“Es un proyecto maravilloso, muy ambicioso, que hace como un cierre del primer disco de Dayramir y Habana Entrance que grabé aquí en La Habana, después de haber ganado el Cubadisco y haber hecho el Jojazz, entonces fue un proyecto donde quería decir los cuatro pilares que me definen: Vida es verdad, independencia, diversidad y amor.

“Verdad porque he cumplido cuarenta años de vida y veinticinco años de carrera artística, comencé en La Habana con dieciseis añitos, muy muy jovencito, tocando con Oscar Valdé y esa verdad de sentirme que después de la pandemia uno tuvo que reinventarse, hacer muchas cosas, un montón de vidas dentro de uno mismo para reinventarse y que ya he visto el mundo, me han partido el corazón, he vuelto a renacer, soy un hombre renacido desde muchos puntos de vista y esa es mi propia verdad, donde digo esto soy, este es mi piano, aquí estoy, esta es mi verdad. Nadie cuenta su historia mejor que tú mismo, entonces es tu propia verdad.

“Independencia es literalmente te de tener libertad de expresión, libertad de movimiento para vivir, para sentir. Diversidad porque soy negro, soy cubano, tengo también español, vivo en Nueva York, vengo a La Habana, tengo mis dos hijos preciosos, o sea la diversidad de colores de la vida. Y el amor a los amigos, el amor a nuestra patria, esa patria que no queremos soltar, que es humanidad”.

Entre los músicos que lo acompañaron en esta ocasión estuvo el trompetista norteamericano Giventon Gelis, a quien Dayramir conoció en Nueva York, “tocando junto a Wynton Marsalis en el Lincoln Center, donde 2.500 personas lo aplaudieron y fue una experiencia increíble ver a un hombre con tanta fuerza tocar un instrumento que era una conexión directa desde su mente”.

La colaboración entre ambos artistas comenzó en el 2021 cuando se presentaron con sus bandas a un importante concurso de jazz en Washington y compartieron el premio, algo sin precedentes en aquel certamen, ahora, juntan pasión y sonido en La Habana, en otra muestra de que la música no entiende de idiomas ni geopolítica, es siempre puente y abrazo.

“Ha sido un gran placer estar aquí, nos hemos estado preparando por casi dos años para venir y estamos felices”, expresó Giventon Gelis sobre su participación en el Festival Jazz Plaza.

Al escenario del Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se sumaron también otros invitados como el cubano Pedrito Martínez y la griega Aggeliki Psoni para compartir en nombre de la buena música y la vida.