La conciencia, ¿también se puede evadir?

Vistas: 0

El que evade impuestos, el que subdeclara ingresos para pagar menos, el ilegal sobre el que no se tiene ningún control y no paga un centavo por concepto de impuestos o tributos, no tiene idea del daño que hace, no solo a la economía del país. También puede dañar a otro ser humano que necesite algún tratamiento médico que se financia con el Presupuesto del Estado, que se nutre de esos impuestos.

Un ejemplo de esto bien pudiera ser el de aquellos pacientes oncológicos que precisen del anticuerpo monoclonal Nimotuzumab 200 mg, que, aunque la persona lo recibe gratis, le cuesta a la institución de salud 2 485 pesos.

No son solamente cifras, son vidas en juego. En Camagüey, el Hospital Oncológico María Curie, durante 2024, necesitó más de 14 000 dosis de ese producto, más de 4000 por encima de lo planificado, calculadas en ocho millones de pesos, financiadas en buena medida, según explicó Sarah Varona Pazos, directora provincial de Finanzas en Camagüey, con parte de lo recuperado de las evasiones fiscales durante los últimos 12 meses.

En diálogo con algunos trabajadores del sector privado, llovieron las justificaciones. Uno de ellos, entrevistado en las calles de Cienfuegos, quien no quiso ser identificado, expre­só que la compra de dólares en el mercado informal, la casi nula venta mayorista de productos y la extracción de dinero en efectivo en bancos y cajeros son los principales obstáculos para ellos; porque en la práctica es inalcanzable adquirir la moneda estadounidense en las Cadecas y, sin esta, no pueden adquirir en el exterior lo necesario para reaprovisionar sus negocios.

Obligar al cliente a pagar por transferencia a una cuenta personal, es un modo de evasión fiscal. Foto: Susana Antón

CONTROL AL DESCONTROL

Según ilustran datos ofrecidos por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (onat), en Camagüey se contabilizan determinaciones por más de 458 millones de pesos, con un crecimiento en más de 338 millones con respecto al plan de 2024 y, contra el año 2023, en más de 418 millones de pesos. Incidieron en esas cifras el desarrollo de seis ejercicios nacionales y cinco provinciales y municipales de control de precios y fiscal, en los que participaron los 13 municipios, con un total de 3 351 acciones, a 1 474 trabajadores por cuenta propia –54 con importaciones y 29 negocios seleccionados–, a 210 entidades estatales, a 86 micro, pequeñas y medianas empresas –20 de ellas con importaciones y 65 seleccionadas–, entre otros actores.

También se realizaron 648 acciones a las cuentas bancarias fiscales, con 315 multas impuestas, para el 49 % de efectividad, con monto total de 1 576 250 pesos por incum­plimiento en su apertura, y por no estarlas operando.

Aun así, según informó a Granma, Dania Vega Lasa, directora provincial del Banco Popular de Ahorro, en esa entidad permanecen unas 20 000 cuentas fiscales bloqueadas desde que en septiembre el sistema informático de los bancos implementó el bloqueo de aquellas cuentas fiscales que llevan 30 días sin movimiento.

«Esa relación se les comunica a las entidades fiscalizadoras para que hagan visitas y acciones de control a sus propietarios. Aunque no todas son por conductas evasivas, luego de las acciones, de una semana a otra recaudamos, por ejemplo, cinco millones de pesos más.

«Hemos acompañado también a los órganos de control en esas acciones, y nos topamos con grandes volúmenes de efectivo sin depositar.

«Si todo el mundo cumpliera lo que indica la Resolución 111 del Banco Central, que exige, cuando se tienen ventas por encima de 100 000 pesos diarios, depositar al día siguiente de la venta, hubiera menos problemas con el efectivo y no hicieran falta tantos días de espera para extraer las sumas necesarias en las operaciones de los negocios.

«Esas conductas evasivas afectan a todo el mundo, hasta al que va al cajero automático y no encuentra efectivo, porque es el mismo dinero físico».

Tal es la razón por la que muchos negocios privados no cuentan con el código QR disponible para compra en línea, porque este último se asocia a la cuenta fiscal. La conducta evasiva consiste en poner la transferencia a una cuenta de persona natural, que incluso priva al cliente de disfrutar hasta los descuentos.

Aunque las cifras son significativas en la provincia si de disminución del déficit se habla –dos de sus municipios son superavitarios–, lo cierto es que queda mucho por hacer todavía para ponerle coto al descontrol.

LA MIRA EN LA PERLA

La provincia de Cienfuegos tampoco está exenta de esta realidad. Las cifras facilitadas por la onat lo demuestran. Su directora provincial, Yanina Guerra, detalló que, en 2024, el territorio realizó más de 4 000 acciones de fiscalización, que se incrementaron en el segundo semestre del año. Determinaron adeudo al Presupuesto superiores a los 180 millones de pesos, de ellos, 59 millones corresponden a contribuyentes que realizaron importaciones, entre los cuales fueron recuperados 157 millones.

«Los municipios que más inciden son Aguada de Pasajeros, Palmira y Cienfuegos. Aunque la provincia no logra un superávit, el déficit lo incrementó con relación al planificado, y estas reservas de ingresos identificadas permitieron disminuirlo», comentó.

La directiva subrayó que, en convenio con la Oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, establecieron restricción migratoria a 183 contribuyentes con deudas con el Presupuesto del Estado de alrededor de 38 100 000 pesos. Tal acción resultó en que 121 contribuyentes pagaran 38 millones.

Añadió que, hasta la fecha, fueron presentados al Grupo de Análisis de la Fiscalía General de la República 13 casos por presunto delito de evasión fiscal en la provincia, con un importe de 3 800 000 pesos. De ellos se rescataron 2 900 000 pesos.

Once mipymes locales registraron pérdidas al cierre de 2023. Se les dio seguimiento durante el año recién concluido y se determinó 1 067 096 pesos, revirtiéndose la pérdida en cuatro de estas, refirió la Directora de la ONAT.

Andrés Martínez Ravelo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en la provincia de Cienfuegos, aludió a la creación de mecanismos para detectar y reducir la evasión fiscal; una misión cardinal en el escenario financiero cubano para el enfrentamiento al evasor. Este trabajo, acotó, debe ser coordinado con otros organismos rectores de políticas, porque de lo contrario, los resultados no tendrán la efectividad que requiere, y seguirá la burla de los evasores.

«Por tanto –consideró Martínez Ravelo–, el trabajo de la ONAT debe tener mayor vínculo con los órganos de control, los organismos globales de la economía y los bancos, para disminuir riesgos ante los diferentes modus operandi utilizados por los evasores. Si no se opera así, persistirán la impunidad y el enriquecimiento de algunos, sin que sea fruto del trabajo honrado, complementó.

Mientras existan lagunas que permitan la ocurrencia de «errores» contables, habrá impunidad y estará el riesgo de la conducta evasora. Esta batalla no se ganará de ejercicio en ejercicio, o por campaña, requiere de mucho más enfrentamiento y de que este sea sistemático y efectivo.

Las conductas evasivas son intolerables y repudiadas en el mundo entero. En Cuba, donde ese dinero va a financiar gastos sociales de la mayoría del pueblo, menos espacios deben quedar para quienes se creen pícaros y afectan los intereses de la mayoría.