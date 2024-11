Estados Unidos en elecciones

Vistas: 0

La demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, uno de los dos será el próximo presidente de los Estados Unidos tras las elecciones que se celebran hoy en un país herido por la división política.

Más de 82 millones 700 mil electores ejercieron el voto anticipado ya fuera en persona (unos 44 millones 937 mil) y por correo (más de 37 millones 776 mil) para unos comicios que no solo definirán quién ostentará el cargo como Presidente (o presidenta) 47, sino que determinará la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Además, hay carreras para gobernadores, así como la selección de otras autoridades estatales y a nivel local.

Estimados de Open Secrets, una organización que rastrea el dinero en la política, advirtió que la sangría en 2024 para elegir a un presidente y a los miembros del Congreso alcanzará los 15 mil 900 millones de dólares, lo que pone a este año en camino de convertirse en la elección federal más cara en la historia del país en décadas.

En el último fin de semana de campaña, tanto Harris como Trump se dedicaron a cerrar el círculo en los estados cruciales del actual ciclo electoral, sobre todo en Míchigan, Carolina del Norte y Pensilvania.

Fue en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania) donde la demócrata terminó anoche una maratónica jornada en un estado clave, que cortejaron ella y su rival por la importancia del voto latino.

¿Filadelfia, están listos para el voto, están listos para ganar?, preguntó Harris a una entusiasta audiencia, poco después de una apertura del rally a nivel de estrellas: Lady Gaga y Oprah Winfrey.

Por su parte, Trump siguió agitando el fantasma del fraude electoral y sin aportar pruebas dice que sus adversarios “están peleando durísimo para robarse esta cosa”.

En declaraciones a ABC News, Trump dijo que podría imaginarse perdiendo las elecciones presidenciales, pero «sí, supongo, ya sabes» al dejar entrever la posibilidad de que sea algo amañado, porque aseguró que cuenta con «una ventaja bastante sustancial».

Sin embargo, las encuestas arrojan diferencias mínimas entre los dos candidatos por lo que ninguna campaña, a juzgar por los números, tiene una ventaja sustancial, a pesar de los comentarios de Trump que casi anuncian por adelantado su victoria.

Una carta a Trump, publicada anoche por el cineasta Michael Moore, le vaticinó que “cuando pierda estas elecciones (y lo hará), no ‘declare victoria’ antes de que cierren las urnas. No diga que ‘ganó’ cuando solo se haya contado el 23 por ciento de los votos. No vuelva a mentirle al pueblo estadounidense”, en referencia a las falsas afirmaciones que hizo el exmandatario en 2020.

Ya Estados Unidos se encuentra en elecciones. La Guardia Nacional está en alerta como medida de precaución en varios estados, incluidos los de Washington y Oregón, donde cientos de papeletas fueron dañadas o destruidas luego del incendio intencional en al menos tres buzones. La violencia política no se descarta.

En la capital, la Casa Blanca no se ve. Está escondida detrás de numerosos obstáculos y las vallas negras de casi dos metros que la circundan.