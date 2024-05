Calendario: “amor, entrega y esperanza”

Desde su primera emisión, la teleserie significó un soplo de frescura para la parrilla televisiva cubana

Luego de tres exitosas temporadas, el pasado domingo el canal Cubavisión transmitió el último capítulo de Calendario; serieque, desde sus inicios en 2022, se convirtió en una cita dominical ineludible para los televidentes cubanos.

Dirigida por la experimentada realizadora Magda González Grau y con guion del siempre certero Amílcar Salatti, la teleserie constituyó una magnífica entrega audiovisual que logró mantenerse durante tres años en la cima de las preferencias del altamente crítico público cubano.

El extremo cuidado estético, el elenco actoral de lujo y el abordaje de temas viscerales de la sociedad lanzaron el anzuelo que hizo al púbico conectar con la entrega que, desde su primera emisión, significó un soplo de aire fresco para la parrilla televisiva cubana.

De la mano de tramas fuertes como la depresión, la muerte, las drogas y la pedofilia, transcurren historias de amor, aceptación y resiliencia que demuestran cuán humanos somos; cuánto nos podemos llegar equivocar y lo fundamental de aprender a perdonar.

Personajes como el de la profe Amalia, protagónico interpretado por Clarita García, lograron alimentar el espíritu de que existan buenos maestros, buenos vínculos familiares, conyugales y una integralidad completa para vivir en armonía. Además, puso a disposición de los educadores ejemplos de nuevas formas de hacer para calar más profundo en la formación de las generaciones venideras.

Definida por su directora con las palabras “amor, entrega y esperanza”, Calendario, como expresa el poema de Nicolás Guillén, no nos invita ser mujeres y hombres puros, sino todo lo contrario; solamente a no perder los valores, a que nuestra realidad no nos impida ser empáticos, observarnos y ser consecuentes en nuestras conductas para con los otros.