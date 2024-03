Selección de fútbol de Cuba gana en Nicaragua

Se impusieron a los locales con gol de Maykel Reyes

Managua.- ¡A GANAR! Respondieron todos cuando el entrenador de la selección cubana de fútbol preguntó a qué habían venido aquí, y eso hicieron con marcador de uno a cero sobre su similar de Nicaragua, en el Estadio Nacional.

Y si se asume una postura excesivamente resultadista bastaría con eso para describir la conformidad que afloraba en los rostros de los jugadores cubanos.

Mas el técnico Yunielys Castillo sabe que el resultado esconde las directrices del trabajo venidero, entiende de lo positivo y lo negativo, porque con esa idea vino aquí: a buscar señales que indicaran qué arreglar y qué lustrar para la venidera eliminatoria mundialista.

Entre las inconformidades del técnico salta el bloque bajo que asumió el equipo cuando él pedía defender arriba, presionar la salida del rival.

Por eso sufrieron en el primer tiempo, aunque el orden no faltó en la zaga, otro punto a favor en el ensayo que condicionó que los disparos llegaran casi siempre de la larga distancia, y cuando iban con peligro apareció siempre Ismel Morgado, seguro como un veterano en el arco a pesar de sus poco más de 20 años.

«Sabía que tenía que aprovechar la oportunidad que me daban con la titularidad y me enfoqué en hacer lo mejor. Me concentré y me preparé para tener un partido seguro. Conocía bien los perfiles de cada jugador, gracias al excelente trabajo de análisis que se está haciendo y ello me ayudó a anticipar siempre para dejar la puerta en cero», expuso para JIT el portero espirituano luego del partido.

Del descanso de medio tiempo el equipo salió con cambios, en efectivos (Romario Torres por Eduardo Hernández) y en propuesta (del 4-4-2 pasaron a jugar 4-2-3-1).

Con este último esquema la fluidez comenzó a aparecer y se acercó el visitante a la puerta rival, en gran medida porque se subió la línea de presión y porque se corrigió el excesivo espacio que quedó en el medio campo en los primeros minutos.

Entendieron mejor que aprovechar los carriles, viendo que los pasillos centrales estaban mejor custodiados, y jugar a uno o dos toques les acercaba más al área rival y les alejaba de la propia.

Entonces entró Maykel Reyes que intuyó la jugada al espacio detrás de la última línea pinolera y se mandó una cabalgada que terminó en paredón para el portero nicaragüense.

El pinareño celebró con euforia su regreso: lanzó al aire su camiseta número nueve y corrió hasta el banderín de córner donde le esperaban todos para abrazarlo y mostrar la alegría propia que era también la colectiva.

«El gol lo ideé desde la banca, estaba observando que dejaban espacios detrás de la última línea y sabía que debía aprovecharlos. Cuando entré, busqué la oportunidad de hacer la diagonal a las espaldas de los defensores y ahí tomé la pelota y logré anotar el gol. Estoy muy contento por poder marcar en mi regreso a la selección», explicó Reyes con aplomo, pasados los instantes de exaltación.

Con la ventaja a falta de pocos minutos para el final, el técnico cubano blindó con línea de cinco su portería y soportó el empuje del anfitrión que nunca dejó de intentarlo.

«Era uno de los objetivos también, probar varios esquemas y pudimos ensayar con tres diferentes en un mismo partido, hemos tomado nota de cuándo sufrimos más y sabemos qué debemos trabajar para el partido de eliminatoria contra Honduras en junio», reconoció Castillo.

«Era un partido difícil frente a una selección que viene en ascenso y que propondría en su casa, donde no perdía hace mucho tiempo, pero afortunadamente supimos aguantar y lo que es más importante, pudimos corregir errores durante el juego», apuntó.

De aquí sale un grupo fortalecido por el marcador, por más que era lo menos importante, el final del partido significó también el punto y aparte a un periplo de preparación con objetivos claros.

Queda claro todo cuanto falta, pero seguramente será mejor corregirlo luego de una victoria, a fin de cuentas, para eso se trabaja.