Rumba por Cuba, mujer percusionista y jazz en Fiesta del Tambor

Decir rumba por los barrios de esta capital, significa llevar el género a toda Cuba, donde cada rincón respira música de las más profundas tradiciones, motivo por el que hoy se celebra en La Habana la Fiesta del Tambor.

La edición XXI de este festival de carácter internacional, el cual comenzó el 5 de marzo y se extenderá hasta el día 10, incluye ese necesario periplo por las barriadas habaneras donde la rumba se siente correr por cada arteria del cuerpo, no solo por el de quien la baila, sino por el de quien observa a sus bailadores.

De rumba y percusión de alto nivel competitivo estuvieron impregnadas las dos primeras jornadas y esta no es la excepción, con la peculiaridad de que se trasladará al periférico municipio capitalino del Cotorro para regalar a sus habitantes a partir de las 18:00 hora local los conciertos de Awó Ashé y de Taínos de Mayarí.

El Salón Rosado de la Tropical, lugar emblemático para las agrupaciones de salsa en La Habana, presentará a la misma hora un espacio denominado «La mujer en la percusión cubana», con el conjunto femenino danzario y folklórico Obini Bata.

Feria Raíces, Desfile de moda, Bisutería, productos de belleza, y cuidado del cabello Afro y turbante, son los eventos colaterales de esta fiesta en la mencionada instalación habanera, en el contexto del Rhythm and Dance Festival in Havana, Cuba «Guillermo Barreto In Memoriam».

El Museo Nacional de Bellas Artes reserva, caída la tarde, un Concierto de Jazz con Roberto Fonseca y La Gran Diversión, mientras, el legendario Teatro América, en pleno corazón de la capital cubana, regalará una gran Noche de Gala.

La ceremonia comenzará con el Homenaje al binomio Piloto y Vera, imprescindible en el llamado movimiento del filin y de la música tradicional.

El Grupo Klímax, dirigido por Giraldo Piloto, presidente del festival, también forma parte del elenco de la noche del jueves en el recinto cultural, así como, Ronald y Explosión Rumbera, Leo Vera, Mónica Mesa y la Compañía Tiempos.

Los invitados especiales de esta jornada serán Atocha Showman y The Drumming, además de Wonders of Burundi.

El final de competencias llega también con la exposición de la Rumba y sus tres variantes cubanas: el guaguancó, el yambú y la columbia, mientras, el concurso de percusión tendrá como protagonistas a la conga y al timbal.

Cerrará la noche de este jueves de la Fiesta del Tambor el After Party El Johnny Club.