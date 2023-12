Cuba reconocida por Tripadvisor como lo mejor de Travellers Choice de 2023

Cuba es hoy el primer destino turístico en Latinoamérica en 2023, en una lista que abarca 25 competidores, según el portal turístico TripAdvisor…

Cuba resultó ganadora en la categoría destinos de Lo Mejor de lo Mejor de Travellers Choice de 2023 que abarca también otras competiciones en las ramas: playas, hoteles, restaurantes y cosas que hacer.

Cada año, este sitio de viajes reconocido a nivel mundial, premia los destinos, hoteles, restaurantes y cosas para hacer favoritos de los viajeros en todo el mundo, según las reseñas y calificaciones recopiladas durante los últimos 12 meses en su sitio web.

Según informa esta página, menos del 1% de los 8 millones de anuncios de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes.

Ubicado en el lugar #6 de 25, Cuba está reconocida como uno de los mejores lugares para la cultura: «Los ciudadanos americanos aún deben superar algunos escollos antes de visitar Cuba, pero como ya saben los visitantes de todo el mundo, esta isla ofrece increíbles oportunidades de intercambio cultural», subrayó la web especializada.

A inicio de este año TripAdvisor también reconoció a la isla mayor del Caribe en el primer lugar como destino de moda dentro de los premios Travellers Choice Awards 2023, seguido de Vietnam (Asia) y Mauricio (África).

Cuba sigue apostando por un turismo seguro y de paz, donde los visitantes puedan disfrutar de la belleza, la historia, la cultura y los paisajes naturales de la Mayor de las Antillas.

Los números reportados hasta septiembre de 2023 crean una esperanza para la actividad que constituye la segunda fuente de ingresos del país; en el mencionado período, visitaron Cuba 1 814 150 turistas, cifra que significa el 168.8 % respecto a la de 2022.

El desarrollo del sector turístico es imprescindible para una posterior mejora en la economía del país; por ello, a pesar de que paulatinamente se estén incrementando las cifras, debemos tener conciencia de todo el trabajo que queda por hacer para reposicionar al destino Cuba en el lugar que ocupaba cuatro años atrás.