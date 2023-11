Peña La Pedrada con trova y literatura

La peña La Pedrada se desarrolla en el portal de la vivienda de Lenin Flores Marqués en Caibarién

La trova y la literatura fueron cómplices este domingo en la peña cultural La Pedrada que regresó con su anfitrión el trovador y escritor Pedro Luis González Jiménez.

En el acogedor portal de la vivienda de Lenin Flores Marqués, lugar que atesora una rica colección de historia y objetos patrimoniales de la Villa Blanca, se desarrolló el encuentro.

Pedrito el psicólogo, como lo conocen en la localidad, le regaló al público presente varios temas músicales, algunos de su autoría y otros del repertorio nacional e internacional.

La literatura y la promoción de la lectura fueron otras de las propuestas en el espacio cultural donde Mario Manuel Gutiérrez, miembro del taller literario Antonio Hernández Pérez, compartió con el público dos de sus mini cuentos y Máximo R Luz Ruiz, periodista de la CMHS, conversó sobre el periodismo narrativo y comentó sobre las leyendas marineras recogidas en el libro el Poseidón Cubano de los escritores Edelmis Anoceto y Alejandro Batista López.

Por su parte Pedro Luis González Jiménez habló sobre su obra y la participación en el evento Fantoche, en la ciudad de Santa Clara, auspiciado por el proyecto La Piedra Lunar.

El anfitrión de la peña cultural La Pedrada, como fiel seguidor y promotor de la música The Beatles, anunció que el próximo sábado 9 de diciembre la peña La Pedrada estará dedicada a rendir homenaje a John Lenon, quién falleció el 8 de diciembre de 1980.

El trovador destacó que para esa ocasión está previsto interpretar la música de The Beatles, en inglés, en homenaje a John Lenon. Y adelantó que tendrá varios invitados por lo cual invita a todos los amantes de la música The Beatles.

Imagen: del autor.