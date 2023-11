Valdés Mesa en Artemisa: el gobierno decide

Artemisa, 2 nov (ACN) Hace más de un año el mercado estatal agropecuario de Alquízar, al sur de Artemisa, no vende frijoles; no muy lejos, un establecimiento particular propone a 550 pesos la libra del grano negro.

Enfrentar esta discrepancia es prioridad del gobierno en esa demarcación, enfatizó este jueves Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, durante un intercambio sobre la nueva estructura del Poder Popular y el cumplimiento de las funciones del Consejo de la Administración Municipal (CAM).

Una de las principales preocupaciones de los alquizareños es, precisamente, el alto precio de los productos alimenticios; difícil de explicar en una localidad altamente productora de cultivos varios, granos, vegetales y hortalizas.

En tal sentido, insistió en el papel del CAM como máximo responsable de hacer cumplir lo aprobado en el Comité de Contratación y Concertación de Precios; en tanto hay fórmulas para bajar los costos y evitar los intermediarios, agregó.

Se interesó por el funcionamiento de la Comisión Municipal de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual contribuye a la transformación de la gestión en las entidades responsables de producir comida para el pueblo y a promover iniciativas tanto del sector privado como estatal.

En cuanto al aporte del municipio a la canasta familiar normada a partir de 2024, otro punto en la agenda del encuentro, Jorge Luis Ortega Martínez, intendente de Alquízar, explicó que logran autoabastecerse de viandas, hortalizas y granos, pero no de arroz.

Sobre este tema, el vicepresidente refirió que el país cuenta con una Ley de Soberanía Alimentaria que permite al municipio decidir lo que se va a producir, pues urge eliminar la dependencia de las importaciones de alimentos cuando pueden cosecharse en el país; por ello, sostuvo, lo principal es producir.

Valdés Mesa dialogó con los jefes de cada dirección del gobierno, ahondó en sus perfiles, el tiempo en el cargo y los convocó a estudiar las leyes que se aprueban en el país.

Al evaluar el funcionamiento del Poder Popular en el municipio insistió en el completamiento de la plantilla de la nueva estructura con atención a los perfiles profesionales que exigen y su constante perfeccionamiento.

Enfatizó, además, en la importancia de las direcciones de desarrollo y atención a los nuevos actores económicos, y de finanzas y precios.

Le acompañaron Gladys Martinez Verdecia, integrante del Buró Politico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y primera secretaria de su Comité Provincial, Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa, autoridades del territorio y los muncipios.