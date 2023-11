Transformación digital en Cuba. ¿Dónde estamos?

La conectividad y la tecnología digital están revolucionando el mundo, y Cuba no es una excepción. Sin embargo, esta transición hacia la era digital presenta desafíos y oportunidades para el país…

Cuba en el proceso de transformación digital (Mercedes Muñoz Fernández / Cubahora)

En los últimos años, Cuba ha experimentado una transformación digital notable, con el objetivo de modernizar su infraestructura tecnológica y acercarse a los estándares internacionales. Tanto es así que la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín sostiene que el proceso es una prioridad de la voluntad política nacional. Con lo cual este fenómeno se enmarca en la política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana, aprobada en 2017, que generó un programa basado en varios proyectos para su ejecución. Al estado del proceso se acerca hoy Petabyte Blog.

CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET

Uno de los principales pilares de la transformación digital en Cuba es la mejora de la conectividad y el acceso a Internet. Durante mucho tiempo, la disponibilidad de Internet en la isla fue limitada y costosa, lo que dificultaba el acceso a la información y la participación en la economía y gobernanza digital. En los últimos años, se han implementado una serie de medidas para ampliar el acceso. El despliegue de redes de datos móviles y la expansión de puntos o formas de conexión Wi-Fi permite que más cubanos se conecten a la web.

En el recorrido de informatización de la sociedad cubana se establecieron zonas de conectividad pública en parques y plazas, como impulso a la penetración de Internet en el país. El seguimiento desde Cubahora al ascenso de la conexión a Internet de los cubanos ha sido variado y destaca las oportunidades y desafíos con los que lidia la nación.

UN ANÁLISIS ANTERIOR…

Uno de los retos principales ha sido el desarrollo y la modernización de las infraestructuras tecnológicas en Cuba. Se han realizado inversiones significativas en la expansión de la red de fibra óptica, se ha trabajado en la creación de centros de datos y la implementación de servicios en la nube, facilitando así el almacenamiento y la gestión de datos digitales.

En relativamente poco tiempo, Cuba ha logrado importantes avances en infraestructura de telecomunicaciones. Se han desplegado más de 5000 radio bases en todo el país, lo que ha permitido una mayor cobertura de telefonía móvil con tecnología 4G en distintas provincias. Además, se ha logrado una amplia cobertura de 2G y 3G. Las acciones derivadas de la política integral han sido clave para garantizar la conectividad en medio de las limitaciones económicas del país.

Aproximadamente ocho millones de usuarios accedían en Cuba a los servicios de Internet a inicios de 2023, según un informe publicado en febrero de este año por DataReportal. Dicha biblioteca de referencia en línea que realiza reportes con datos, perspectivas y tendencias respecto al tema asume, no obstante, que los detalles presentados pueden subestimar la realidad pues se analizan cuentas y no personas naturales introduciendo la posibilidad de no tener total concordancia con la representatividad de la población cubana.

Aun así, se percibe un leve aumento en las cifras de la edición anterior del propio informe y otras fuentes con datos similares que hablaban de 7.7 millones. Se ilustra que el acceso a Internet en Cuba ha experimentado un crecimiento significativo, con alrededor del 70% de la población cubana conectada a través de diversas vías, incluyendo la telefonía móvil, instituciones educativas, lugares de trabajo y hogares con Nautahogar.

Este ascenso coincide con un contexto en el que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) se ha disculpado en varias ocasiones por la inestabilidad de su servicio y ha recibido reclamos respecto a los niveles de velocidad de navegación de sus internautas. La velocidad media a inicios de año para la conexión a través de redes celulares oscilaba entre los 5.7 Mbps, lo cual como indica el informe podía significar un deterioro de un 63% respecto a 2022 (donde la velocidad rondaba los 15.5 Mbps).

Una circunstancia estructural que se ve mediada por las limitaciones impuestas desde Estados Unidos a Cuba, como señalan el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y Johana Tablada, subdirectora general para EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El bloqueo económico dificulta la adquisición de plataformas y tecnologías modernas, además de sesgar la cooperación con proveedores extranjeros. Esto repercute en la capacidad de Cuba para acceder a las últimas tecnologías y entrenar a su personal.

Cubahora ha hecho un seguimiento del proceso de informatización de la nación que permite realizar comparaciones

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MODOS DE PENSAR

Si bien es imprescindible impulsar procesos de alfabetización mediática-digital entre la ciudadanía, las culturas de interacción/asociación en comunidades digitales en el país eran previas a la expansión de la red de redes. De hecho, se manifestaron por ejemplo en las comunidades de juego en red, SNET o la red de La Habana, sucesos de ciberacoso a través de plataformas incluso como Zapia, la comunicación familiar con cubanos en el exterior y otros fenómenos similares que describen los usos sociales de las redes en Cuba.

Por ende, la brecha digital, tanto en términos de acceso como de habilidades, sigue siendo un obstáculo para una adopción generalizada de la tecnología en el país. Además, la seguridad cibernética se vuelve cada vez más relevante en el entorno digital, y es necesario fortalecer las capacidades, generar debates e impulsar también leyes que tengan en cuenta la variación de las formas de pensar o actuar entre la ciudadanía.

Para la licenciada Rachel Fraga Corcho, asesora jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual, “precisamente por la particularidad de la ciberviolencia, por el espacio donde se desarrolla, la dificultad para la probanza de los hechos y demás; está claro que se necesitan como regulaciones específicas”. El código penal –explica la especialista en el documental Golpes de Click– se pronuncia al respecto, por ejemplo, en el delito de calumnia, de injuria y sobre todo en esos delitos contra el honor se reconoce expresamente la posibilidad de que tengan lugar en el ciberespacio, en los medios de comunicación, en las redes sociales.

Por otro lado, en el camino de un ecosistema de aplicaciones y soluciones tecnológicas ajustado al contexto nacional también está inmerso el país. El análisis de los usos sociales de Internet pasa también por identificar tendencias entre los datos que ofrece la aplicación Apklis, una alternativa a Play Store o Google Play para los desarrolladores cubanos.

Esas cifras señalan que las cinco aplicaciones más bajadas de la plataforma son la red social toDus (donde se visibiliza un uso de esta red que quizás pasa inadvertido); en segundo lugar, Transfermóvil (con 2 millones de descargas más que en abril de este mismo año, lo cual sintetiza en números los cambios propiciados por el proceso de bancarización); seguido de la propia Apklis, Enzona y UtilEs (una app para acceder directamente a funciones de ETECSA como consulta de saldo, llamadas con *99 o anónimas, recarga, etc.)