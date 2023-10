Desde el aire, apuntes para la historia del paracaidismo en la Villa Blanca

El cielo de Caibarién amanece multicolor. La bandera de la estrella solitaria, la de la Unión de Jóvenes Comunista y de otras organizaciones juveniles, llegan hasta la grama del estadio Humberto Jordan Gallo de una manera diferente. Portadas por jóvenes que, desde el aire, le regalan a los vecinos de la Villa Blanca un espectáculo poco usual: saltos en paracaídas. Un regalo para la vanguardia juvenil que vive intensamente su proceso asambleario, camino el 12 Congreso.

Viajemos en el tiempo. Llegamos hasta aquellos años de la década del ochenta del pasado siglo. Casualmente fue en octubre cuando un grupo de muchachos y muchachas, en su mayoría miembros de la Federación de la Enseñanza Media, protagonizaron un hecho sin precedentes. En poco tiempo se formaron como paracaídistas, bajo la tutela del experimentado Jorge Luis Padrón. Como miembros de la Sociedad de Educación Patriótico Militar, la SEPMI, realizaron sus primeros saltos.

Fueron jornadas de fiesta. No dudemos en calificarlo así. Nunca antes el aeropuerto de Caibarién había tenido tanta actividad y tanto público. Desde que se escuchaba el inconfundible ruido del AN 2, quienes no podían llegar hasta la pista aérea y sus inmediaciones, disfrutaban del espectáculo desde las calles de la ciudad. Era viral la convocatoria: Hoy los muchachos van a saltar.

Luego llegaron nuevas oportunidades para el paracaidismo: la presencia de la preselección nacional, el desarrollo de un campeonato nacional en la localidad, los elogios de los más avesados acerca de las condiciones favorables del área de saltos en la Villa Blanca y la participación de varios de los jóvenes de Caibarién en los centros de entretenimiento nacionales.

Las imágenes aún recuerdan la visita del presidente nacional de la SEPMI, el coronel Arnaldo Tamayo Méndez, el primer cosmoauta cubano y Héroe de la República de Cuba . Imposible olvidar a los pilotos de los AN 2. Y entre ellos, a René González, uno de los cinco Héroes de la República de Cuba. Bella historia la del paracaidismo en Caibarién que hoy se revitaliza en saludo a la Asamblea Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¡Gracias a todos los que posibilitaron tan bello regalo!