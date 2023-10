Hoy se celebra el Día Mundial de los Docentes. En este nuevo siglo donde a veces nos gana el desamor, ¡qué suerte! sigan en las escuelas tantos enamorados

Planes de clases, registros, evaluaciones, borrador, un caramelo para compartir, muchos lápices…todo eso cabe en el bolso de un docente. Pero sí le parece mucho para guardar, imagine entonces cuánto espacio necesita en cerebro y corazón: 30 nombres con sus dos apellidos, hora y día de la reunión metodológica, abrazos por si faltan en casa, el tono alto de la voz para el que se descarría, y más, porque cualquier cosa puede sorprender frente a un aula. De estos bultos que llegan con la profesión no escapan ni las seños del círculo, ni los profes universitarios.

Para ellos no es curso fácil. Faltan manos en las aulas, y también hay que hacer malabares con los recursos y el tiempo. Pero por suerte, les sobran, aunque a veces duden, las ganas de enseñar. Tengo que hablar de la maestra de primaria, que, sin títulos que certifiquen ese nombre, asume con valentía y ganas el reto de guiar los primeros trazos de los pequeños que aprenden a leer y escribir. De la profe que dobla, sin que le paguen, sin que se lo pidan, sin que la aplaudan, la jornada de trabajo porque “sus niños» no pueden sentirse solos. O de aquellos que han salido de casa, aun cuando los años pesan, porque no hay más felicidad que la de enseñar.

Nadie olvida, por mucho que el reloj nos aplaste, al maestro bondadoso que nos secó las lágrimas, o al recto, que nos enseñó de disciplina, o al primero, y al último. Todos tenemos ahora mismo el nombre de un maestro en los labios.

Ya he dicho otra vez que esa, la del docente, es la profesión más difícil. La que forma otras profesiones, la que exige la superación constante, la que roba el tiempo sin que el pago reconozca horas extra…pero también es esa vocación que enamora. Qué suerte, en este nuevo siglo donde a veces nos gana el desamor, que sigan en las escuelas tantos enamorados.

Imagen: tomada del muro de Facebook de Cdo Caibarién.