Cuando peinamos canas

Música y alegría este domingo primero de octubre en el Hogar De Ancianos De Caibarién en la celebración del Día Mundial del Adulto Mayor

Música y alegría este domingo primero de octubre en el Hogar De Ancianos De Caibarién en la celebración del Día Mundial del Adulto Mayor. Así lo reporta en la red social Facebook la periodista Leticia Braojos Suárez.

Además, nuestro sitio compartió una reflexión donde nos anima a ayudar y proteger a quienes ya peinan canas.

«Solo nos llegó la tarde»

Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde.

Una tarde cargada de experiencia para dar consejos.

Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde.

Viejo es el mar y se agiganta, viejo es el sol y nos calienta, vieja es la luna y nos alumbra, vieja es la tierra y nos da vida, viejo es el amor y nos alienta…

Así que, aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde.

Somos seres cargados de saber adquirido en la universidad de la vida, y del tiempo, que nos dio un postgrado.

Subimos al árbol de la vida y allí recogimos los mejores frutos, nuestros hijos, nuestros nietos, los que cuidamos con mimo y que hoy revierten en paciencia y amor.

Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde.

Tú que me escuchas y que no has llegado al otoño de tu vida, si en tu caminar encuentras una persona que se mueve encorvada, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas, no la ignores, ayúdala, protégela, dale tu mano amiga y piensa que mañana, óyeme bien, mañana, a ti también te llegará la tarde.