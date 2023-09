Segundo niño villaclareño operado de una retinopatía de la prematuridad en un mes

El bajo peso al nacer y los signos marcados de un nacimiento antes del término incidieron en la retinopatía de la prematuridad (ROP por sus siglas en inglés) presentada por el pequeño Jean Michel Bosch Zamora, quien resulta el segundo caso, en apenas un mes, diagnosticado con esta afección que, de no tener respuesta inmediata, conduciría a la ceguera total.

«Vivo muy agradecida de las atenciones por parte de todos los participantes en el caso. No importa el tiempo que tenga que estar aquí en el hospital, solo deseo salir con mi hijo en brazos», declaró Maridaily Zamora Nerey.. (Foto: Ricardo R González)

Un equipo multidisciplinario, encabezado por la oftalmóloga villaclareña Dra. Zoila Fariñas Falcón, junto a otros especialistas, realizó la cirugía, esta vez, en el propio hospital ginecobstétrico universitario Mariana Grajales de la capital villaclareña.

La criatura nació a las 34 semanas de edad gestacional con solo 1400 gramos de peso, considerado por la Dra. Olga María López Popa, al frente del servicio Piel a Piel, como un «bajo peso extremo». Ya este viernes 1.º de septiembre llegaba a tres libras y dos onzas.

La historia

Ahora Maridaily Zamora Nerey mira a su pequeño. Es su primer hijo y le resultan increíbles las jornadas vividas. Cuenta que su embarazo al principio fue normal, pero luego comenzaron los contratiempos al dispararse la presión arterial antes del parto.

«El niño —relata— padecía, además, de un flujo abdominal y no se estaba alimentando como debía. Si no se hubiese actuado en el momento preciso, yo no lo tendría, debido al endurecimiento del cordón umbilical que interfería su nutrición».

Luego del nacimiento, el 9 de agosto, Jean Michel estuvo ventilado en el servicio de Neonatología del Materno, y a los 14 días pasó a la sección Piel a Piel, donde se procedió al protocolo establecido en estos casos para determinar la posible existencia de la ROP.

«Se le detectó en los dos ojos. Eso fue muy grande. Sabía que mi niño era prematuro y que su condición traería problemas, pero esto nunca lo esperé y como toda madre quería tener un embarazo a término y un niño sano».

El pequeño fue operado el martes 28 de agosto y hasta este momento presenta una evolución sin contratiempos. Foto: Ricardo R González)

Residente en la finca Las Delicias, de Ranchuelo, Maridaily trabaja en el merendero de la comunidad y también labora por cuenta propia. «Quiero expresar mi eterno agradecimiento por todas las atenciones recibidas.

«Gracias a Dios, a la Dra. Zoila Fariñas Falcón y a su equipo accedí a la intervención. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida, pero mi criatura se recupera, apenas se le inflamaron los ojos, no tuvo secreciones y al otro día lo examinó la Dra. Yarmis Abreu Cárdenas, oftalmóloga del Hospital Materno e integrante del equipo de ROP, y me confirmó que todo marchaba bien. En los próximos días continuará el seguimiento para constatar la evolución.

«En mi memoria guardo el momento en que la Dra. López Popa salió de la operación y le dijo: «Todo fue muy bien». Mi esposo (Yasiel Bosch Puentes) y yo nos abrazamos, no sabía si reír o llorar».

A pesar de los malos ratos, para Maridaily existe una máxima: «Las cosas malas de la vida traen fortalezas y hacen ver detalles más positivos, porque de no existir este programa de detección de la ROP, con el paso del tiempo mi hijo no podría apreciar los colores de la vida, sino solamente una total oscuridad».

Lo efectivo de un programa

El padecimiento en los infantes se detecta gracias al programa destinado a la prevención de la ROP, ejecutado en todas las salas de cuidados intensivos neonatales a recién nacidos con bajo peso, pretérminos, ante embarazos en la adolescencia, en edades extremas por parte de las madres, gestaciones múltiples o enfermedades crónicas no trasmisibles.

La Dra. Fariñas Falcón, quien encabeza el programa de ROP desde hace dos décadas, consignó en una entrevista que un fondo de ojo dilatado con mecanismos especializados permite a los neonatólogos realizar las pesquisas de todo recién nacido que tenga dichos antecedentes, y cuando se detecta algún caso, se contacta con el oftalmólogo del equipo de ROP.

Una vez confirmado el padecimiento, proceden mediante inyecciones intravítreas (medicamento introducido cerca de la retina y en la parte posterior del ojo) a fin de contrarrestar la ceguera total.

Un agradecimiento especial ofrece Maridaily Zamora a Kenia Gómez Duardo, la mamá de Keyla Isabela Hernández Gómez, intervenida en días pasados por idéntica afección. «Ella ha sido mi brazo derecho. Ya tuvo esa experiencia y me ha dado un apoyo extraordinario. Me ha alentado todo el tiempo». (Foto: Ricardo R González)

Con el caso de Jean Michel suman cuatro intervenciones de este tipo realizadas en la provincia. Una en 2021, en plena pandemia, otra un año después, y la de Keyla Isabela Hernández Gómez en fecha reciente.

En Villa Clara se ha hecho la pesquisa de más de 1300 niños a partir del referido programa, y la tasa de incidencia de ROP es de 5.8 %, para situarse en un lugar privilegiado dentro de Latinoamérica y de Cuba, cuando otros países sobrepasan altos porcentajes al no realizarse los estudios, resaltó la Dra. Zoila Fariñas.

Y destacó: «En Cuba, de cada 100 niños que nacen, 16 pueden desarrollar la ROP. Gracias a un programa materno-infantil consolidado y a las unidades de terapia intensiva neonatales se evitan desenlaces fatales en un mundo que tiene un alza aproximada de 15 000 prematuros anuales.

No obstante, constituye una preocupación el índice de prematuridad en las gestantes y el embarazo en la adolescencia como factores influyentes en la aparición de la ROP.

Luego de intervenidos, los casos se mantienen en seguimiento para constatar su evolución.