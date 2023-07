El derecho de soñar una telenovela diferente

Yaremis Pérez, Niu Ventura y Karla Santos interpretarán a los emblemáticos actores María Valero, Ernesto Galindo y Minín Bujones en la primera fase de El derecho de soñar.

Foto: Cortesía de los entrevistados

El derecho de soñar es el título de la nueva telenovela que llegará a las pantallas cubanas el próximo 17 de julio. La Casa Productora encargó a dos directores de reconocida experiencia en el género, Alberto Luberta Martínez y Ernesto Fiallo, llevar a la televisión una historia que, en 60 capítulos, rendirá homenaje al medio radiofónico en su centenario, y a la icónica El derecho de nacer, un suceso que a finales de los años 40 del pasado siglo alcanzó el mayor índice de audiencia en nuestro país, y este año cumple su aniversario 75.

Luberta Martínez, director de recordados títulos que han ocupado este espacio estelar de la Televisión Cubana, como Entrega y Tan lejos y tan cerca, confesó, en entrevista para la revista Alma Mater, cómo nació la idea de convertir en una telenovela la serie radial Huellas en el aire, escrita por Ángel Luis Martínez: “El equipo creativo de la Casa Productora de Telenovelas veía venir el centenario de la radio en Cuba, y no se había hecho nada desde la televisión dramatizada en homenaje a la fecha. Pensaron en mí como director, porque provengo de la radio. Hice radio durante mucho tiempo, así como Ángel Luis Martínez, que aún la hace. Es un medio que amamos profundamente.

“Cuando lo hablamos por primera vez, estaba todavía en proceso de edición Tan lejos y tan cerca y la idea me encantó. Primero se pensó para el espacio que sustituiría a la telenovela Asuntos Pendientes; luego, acordamos que se realizaría en otro momento, con más calma. Pero después retomamos la idea inicial. A partir de ese momento organizamos el proceso tal y como lo hicimos con Tan lejos… Formamos dos equipos: Ernesto Fiallo en uno y yo en otro, para que la novela pudiera salir al aire en julio de 2023. En el primer llamado fui para Caibarién y él se quedó rodando en Canasí las escenas de un accidente. La dirección general es de ambos”.

¿Cuán alejada pudiera estar la telenovela de las producciones anteriores?

—Indiscutiblemente el asunto de colocar unos primeros capítulos que son de época ya marcará una diferencia, pues hace mucho tiempo que no se hace. La novela comienza en 1948. Los seis primeros capítulos se desarrollan en esa época y en la mitad del capítulo siete cambia hacia la actualidad. Así se mantiene hasta el capítulo 60 y final.

“Significa un reto muy grande vincular las dos etapas, sobre todo por la falta de recursos que se necesitan para la época, pero lo asumimos porque siempre nos gustó esa idea de los años dorados de la radio. Entonces, Ángel Luis me contó la historia y, como todo proyecto, cuando empezamos solamente sabíamos que queríamos hacer una novela que rindiera homenaje a la radio. En el proceso de creación Ángel Luis Martínez encontró la historia de la actriz María Valero, que murió en un accidente cuando se estaba grabando El derecho de nacer, y eso fue lo que tomamos como punto de partida.

“El salto a la fase actual lo concebimos con la idea de que la radio sigue y, aunque con diferencias evidentes, al final es la radio y los que la amamos, la hacemos salir adelante”.

Algunos actores interpretan personajes en ambas épocas ¿Existe algún nexo en esos casos? ¿Cómo influirá en el desarrollo de la historia?

—En la mayoría de los casos precisamente hemos tratado de buscar personajes que sean muy diferentes en ambas etapas, que los actores que repiten no tengan nada que ver en esos dos momentos. Procuramos personajes que contrasten y tratamos de centrarnos, sobre todo, en repetir rostros que tuvieran que ver con la emisora ficticia que constituirá la principal ambientación. Quisimos reflejar que los amantes de la radio de hoy, la hacen con la misma pasión con que la hicieron los personajes reales que conforman la etapa histórica.

¿Cómo crees que será la repercusión en el escenario de las redes sociales?

—Eso será un riesgo que hay que correr. Siempre me limito a dar un pronóstico en ese sentido, porque la recepción del público llega a ser totalmente impredecible. Te digo, con toda la franqueza del mundo, que las personas que han leído los siete primeros capítulos se han enamorado de la telenovela. El reto radica en que se conoce que habrá algunos capítulos de época, y, a la hora de cambiar a la actualidad, la expectativa se complica. Es algo a lo que le temimos siempre, pero decidimos apostar por eso.

Denys Ramos encarnará al empresario cubano Goar Mestre, fundador del circuito CMQ.

Foto: Cortesía de los entrevistados

¿Cómo espera el equipo el resultado?

—Hay una expectativa fundamental que la tenemos todos. Las asesoras –que nunca han hecho radio– se han ido enamorando del medio y de las cosas que han visto. Para mí, para nosotros, la misión es homenajear a esas personas que a veces casi ni se conocen. Insertamos un homenaje a los profesionales que enfrentaron, desde la prensa, el siniestro de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

“Recreamos una situación similar. Además, la novela trascurre en julio de 2023, fecha en la que se cumplen los 75 años de la transmisión original de El derecho de nacer. Hay otros homenajes que de una manera u otra han sido colocados y esperamos los reciban de una manera grata.

“En la época actual habrá un personaje –interpretado por la joven actriz Jessica Aguiar– que está realizando un documental sobre El derecho de nacer y entrevista a figuras de la radio. Por ejemplo, Carmen Solar aparece como ella misma. El propósito ha sido contar, desde la actualidad, y que al público le sorprenda”.

Algunos nombres del elenco…

—Jessica Aguiar –a quien mencionaba anteriormente– y Yasmani Beltrán serán los protagonistas de la época actual. Osmara López también había quedado dentro del casting para la protagonista, pero la veremos en pantalla con un coprotagónico interesante. Repito con Yaité Ruiz, Ray Cruz y Yailín Coppola, que además de asumir la dirección de actores, tendrá una pequeña aparición en la época como la actriz Lupe Suárez (Mamá Dolores).

“Uno de los personajes más complejos será el de Félix B. Caignet, interpretado por Delvys Fernández. Denys Ramos encarnará a Goar Mestre, fundador del Circuito CMQ. Contaremos con actuaciones de veteranos como Verónica Lynn, Luis Rielo y el inolvidable Rubén Breña.

“Yolepsis González, Niu Ventura, Roque Moreno, Carlos Gonzalvo, María Laura Germán, Jorgito Martínez, Reinier Morales, Irela Bravo, Frank Andrés Mora, Roberto Perdomo, Fernando Hechavarría, Clarita García, Amelia Fernández y Luis Carreres también forman parte del elenco. Ingrid Lobaina interpretará a la directora de una emisora de radio; hasta ahora había hecho personajes un poco más adolescentes y le hemos otorgado un rol diferente. La actriz Anabel Arencibia interpreta a Carmen Solar en su juventud.

“La producción está a cargo de Oigrés Suárez, uno de los más experimentados, con quien nunca había tenido la oportunidad de coincidir.

El último trabajo de Rubén Breña para la televisión cubana fue la novela El derecho de soñar. Foto: Cortesía de los entrevistados

“Algunas locaciones tendrán lugar en el ICRT, pero creamos una emisora ficticia, debido a que tanto Ángel Luis como yo venimos de Radio Progreso y existía un poco de temor porque haríamos una novela en esa emisora, que es nuestra casa. Por lo tanto, sí aparecerán pasillos y lugares de Radio Progreso, pero la oficina de la directora será en Radio Habana Cuba y se tomará como fachada el edificio de Radio Cadena Habana. También se grabó en el estudio de Radio Arte”.

La idea de este dramatizado sucede a la serie radial Huellas en el aire, escrita por Ángel Luis Martínez para homenajear a consagradas figuras del medio en Cuba. El conocido autor, que cuenta en su acervo creativo con títulos como Tierras de fuego, El rostro de los días, De amores y esperanzas y un sinnúmero de guiones para la radio, nos dijo:

“El derecho de soñar, aunque constituye un homenaje a la radio cubana en su centenario y al fenómeno que fue El derecho de nacer, es una telenovela con todas las de ley y que respeta los códigos del género. Habrá triángulos amorosos, secretos del pasado, intrigas, sucesos que tocarán puntos álgidos de nuestra sociedad, que nos preocupan como creadores.

“Para mí ha sido un proceso muy rico porque soy un oyente de toda la vida; además, este medio me ha formado no solo como artista, sino también como persona. Esta es, de alguna forma, mi manera de retribuirle a la radio todo lo que ella ha significado”.

Al primer llamado que desplazó a parte del equipo hasta Caibarién en noviembre del 2022 fue convocado el actor Jorgito Martínez, un rostro que siempre se agradece en nuestros dramatizados. El momento fue propicio para indagar en los detalles de su personaje:

“Yo mantengo una relación de amistad y de admiración con Luberta hace mucho tiempo; hemos trabajado juntos en varias ocasiones. Es un director que admiro, respeto y de las pocas personas que hoy en día me pueden decir: ‘¡Te tengo en un proyecto!’, y yo voy con los ojos cerrados. De hecho, la última telenovela en la que participé fue Entrega, dirigida también por él. Para El derecho de soñar, Luberta me llamó y tuvo la condescendencia de ofrecerme dos personajes. Después de leerlos y analizarlos, me decidí por un director de radio.

Frank Daniel Martínez y Jorgito Martínez durante las grabaciones de la telenovela en la ciudad de Caibarién. Foto: Cortesía de los entrevistados

“Esta obra, quizás como su nombre lo indica, constituye no solo un homenaje a la radio cubana por su centenario, sino también a esa cumbre de la radionovela en Cuba y en el mundo que fue El derecho de nacer. Para mí fue un honor y creo también que es una forma simbólica de ‘pagar’ esa deuda que tenemos muchos artistas con la radio, al menos en mi caso. Mucha gente no lo sabe, pero yo empecé haciendo radionovelas con Pablo Verbitsky, Armando Soler ‘Cholito’ y otros grandes maestros.

“Mi personaje, como decía, es un director de radio, un hombre talentoso y que ama su trabajo, al que le dan la posibilidad de dirigir un remake de la radionovela El derecho de nacer por los 75 años de la obra. Se enfrenta entonces a la selección del elenco y otros sucesos que se van presentando en el día a día de esta grabación, además de otros conflictos personales que tiene este personaje y que no puedo adelantar. Incluso hay escenas a las que nunca me había enfrentado en mi carrera y que van a ser muy interesantes para el televidente, pues bordean otras aristas de la vida y que no habían visto en trabajos míos, previos a esta telenovela.

“Algo que también agradezco mucho es que, además de todo el elenco que me acompaña, tengo el honor grandísimo de trabajar con dos glorias de Cuba, dos actorazos que interpretarán a mis padres: Verónica Lynn y Luis Rielo. Solo por eso, aunque mi personaje no dijera ni una sola palabra en todo el guion, ya para mí hubiera sido un privilegio y una gran responsabilidad.

“Además, una cosa que también me gustó mucho es que, en los primeros siete capítulos, que transcurren en el año 1948, durante el surgimiento y radiodifusión de El derecho de nacer, tengo otro personaje igualmente muy interesante y distinto al de la segunda fase de la telenovela”.

Otro de los citados al rodaje de las escenas que acontecerán en la Villa Blanca, fue el joven actor Frank Daniel Martínez. Después de sus roles en series juveniles como Calendario y Primer Grado, esta telenovela le ofrece la oportunidad de mostrase ante los televidentes con un personaje más maduro, con otros matices a explorar:

“Yo comencé en la telenovela haciendo casting para otro personaje, pero Luberta me ofreció a Pavel, un joven con conflictos muy interesantes. Es actor de la radio y, aunque no puedo hablar mucho al respecto, adelanto que le pasarán cosas muy bonitas a lo largo de la serie. Interactúa con Jorge Martínez, Ana Gloria Buduen y otros excelentes actores que forman parte del elenco. Ha sido una grata experiencia que he disfrutado al máximo durante todo el proceso”.

El derecho de soñar promete ser una novela que moverá las fibras más sensibles del televidente. El propio Luberta describe el significado que encierra esta producción desde el título: “soñar es lo que hacemos todos, tanto los que hacemos televisión, como el oyente que sueña la radio.

“Leí una anécdota que me pareció muy interesante: una mujer que escuchaba las transmisiones de béisbol por la radio tuvo, luego, la oportunidad de verlo en la televisión y expresó: “¡este no era el juego que yo me imaginaba!”. En su cabeza había soñado un juego que no era. Y eso sucede con los oyentes; cada cual imagina escenarios, locutores y personajes, de una manera distinta”.

(Tomado de la revista Alma Mater)