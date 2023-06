Paternidades con «asuntos pendientes»

Bruno, un padre joven que ha tenido que asumir la paternidad prácticamente sin referentes ni condiciones, entonces «hace lo que puede» y lo entendemos, pero ¿qué tal si le damos vuelta al guion y quien «hace lo que puede» es Alicia, la mamá del niño? Foto de una de las escenas de la novela, publicada en facebook por Leangeles Arencibia Pérez (la madre del niño en la vida real), quien agradeció por la sensibilidad y profesionalidad hacia su hijo por parte de los actores que interpretan los personajes de Alicia y Bruno (los padres del niño en la novela).

No puedo asegurar que haya sido una intención de los realizadores, pero ¿han notado cuántas paternidades diferentes nos muestra la telenovela Asuntos pendientes?

El dramatizado que actualmente transmite la Televisión Cubana en horario estelar se me antoja una excelente oportunidad para pensar en los tantos matices que pueden caracterizar la relación entre padres e hijos, con lados más o menos felices. Lo que sí queda en evidencia es la importancia de esta figura en la crianza de los hijos.

Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Gerardo y Cosme, quienes, salvando ciertas distancias en cuanto a valores, son padres presentes, ocupados, sin embargo, a partir de sus propias frustraciones, sexismos y lagunas éticas, llegan a establecer relaciones tóxicas con los hijos e hijas.

Al dorso, Cristina, a quien la mamá le negó la oportunidad de disfrutar a su padre, incluso le inoculó sentimientos de abandono y rechazo, como medio para castigar al hombre que sí, se equivocó tal vez, pero estuvo dispuesto a rectificar el tiro con la segunda hija y nunca dejó de estar en la vida de la mayor de las hijas del matrimonio, Rebeca.

Bruno, un padre joven que ha tenido que asumir la paternidad prácticamente sin referentes ni condiciones, entonces «hace lo que puede» y lo entendemos, pero ¿qué tal si le damos vuelta al guion y quien «hace lo que puede» es Alicia, la mamá del niño, igualmente joven y carente de apoyo familiar? ¿Bruno es un buen padre? En su defensa diremos, por ejemplo, que les ha dejado su cuartico del solar a ellos, aun cuando él no tiene otro techo. Sí, Bruno es un buen padre que se va formando. Nadie nace con el manual asignado en esta tarea que dura toda la vida. Lo imperdonable no es equivocarse, sino claudicar.

Y el tema del manual vuelve a cuento con Urbano, un padre que carga al mismo tiempo la culpa y la añoranza; una culpa que quizás no tiene, pues donde su hijo vio alguien que pensó más en sus conceptos de hombría y compañerismo que en la familia, también podría hallarse un ejemplo de integridad. No obstante, lo que más interesante me resulta de este caso es que la relación que va estableciendo Urbano con Bruno sugiere que la paternidad, más allá de la condición biológica de procrear, es un sentimiento, una actitud ante la vida.

Y luego está el papá de Patricia, que asumió completamente la crianza de su hija y no se desentiende de esa responsabilidad ni en la etapa adulta. Sus parejas se han involucrado y compartido el proceso de tal modo que, al final del cuento, la de Patricia, reconstituida y sin madrastras malvadas, ha resultado la más funcional de las familias.

Ni en telenovelas ser padre es fácil… ni difícil; las etiquetas de buen o mal padre son categorías inútiles. Las paternidades pueden vivirse de maneras tan diversas como las personas y las familias. Los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres activos, conscientes y responsables desde el amor.

