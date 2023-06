Messi jugará en fútbol de Estados Unidos en 2024

El delantero argentino Lionel Messi jugará en la MLS de los Estados Unidos para la próxima temporada (2023-2024), tras confirmar hoy que acepta la propuesta para vincularse al Inter de Miami.

El campeón mundial de Qatar 2022 con la selección nacional de Argentina dejó las filas del PSG, después de dos temporadas en las que disputó 75 partidos, anotó 32 goles y repartió 34 asistencias.

Cuando no pocos rumores lo vinculaban con el Barcelona y la Liga de Arabia, el siete veces ganador del Balón de Oro dio un giro inesperado a su rumbo y ahora tendrá una nueva etapa en los Estados Unidos.

‘Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia’, explicó el crack.

‘Tenía muchas ganas, mucha ilusión, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación’, argumentó sobre la posibilidad de volver a jugar en el Barcelona.

El Inter de Miami milita en la principal Liga de Estados Unidos.