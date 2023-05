Ministro de Energía y Minas informa sobre situación electroenergética y abastecimiento de combustibles

Ante la cercanía de los meses más calurosos del año y la actual situación del sistema eléctrico nacional, usuarios de Cubadebate preguntan si será posible cumplir con la estrategia trazada en Cuba para disminuir los apagones en las vacaciones, periodo que coincide con altos niveles de demanda de manera sostenida.

También persisten preocupaciones por el déficit de combustibles en la nación.

En declaraciones a Cubadebate, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, comentó sobre las acciones ejecutadas para incrementar la generación de electricidad en el país y normalizar la venta de combustibles en los servicentros.

De acuerdo con el ministro, desde finales de 2022 se concibieron acciones para incrementar la generación.

“Estas tareas se realizaron sacrificando potencias que estaban disponibles, con el objetivo de aumentar los trabajos de mantenimiento y disminuir paulatinamente las acciones contra averías”, explicó.

De la O Levy señaló que estas labores fueron ejecutadas en las peores condiciones de suministro de piezas de repuesto, materiales y materias primas por no tener acceso a los financiamientos ni a suministradores, debido al recrudecimiento del bloqueo y a la inclusión de Cuba en la arbitraria lista de países que apoyan al terrorismo, que elabora el Departamento de Estado de EE.UU.

El ministro destacó que, en medio de esas dificultades, los resultados de los mantenimientos y la recuperación de potencias que estaban fuera de servicio desde hace algún tiempo han permitido una disminución en las afectaciones.

“El fin de año fue mucho mejor que los meses anteriores, y en enero y febrero fueron mínimas las afectaciones”, recordó.

“A partir de febrero, incrementamos aún más la carga de mantenimiento, sacando unidades como Céspedes y Felton para cumplir este objetivo. En esta condición, y teniendo fuera del sistema esas unidades fundamentales, el promedio de horas de afectación fue inferior a tres horas, pudiendo rotar los bloques programados cada cuatro días, exceptuando los días en que se nos desconectó totalmente el sistema.

“Fueron 4 ocasiones, como consecuencia de los incendios bajo las líneas de transmisión y lo débil que se encontraba el sistema eléctrico nacional”.

De la O Levy se refirió a dos situaciones que se presentaron recientemente y generaron complicaciones: el fallo en el suministro de combustible debido al desabastecimiento de los suministradores (400 MW fuera por esta causa) y la salida de la termoeléctrica Guiteras por una avería de gran magnitud.

“Esta nueva situación alargó las horas de afectación en el servicio eléctrico en casi todo el país”, dijo.

A pesar de esos problemas, el ministro de Energía y Minas sostuvo que se han cumplido todas las acciones previstas para la recuperación del sistema eléctrico nacional y que se prevé enfrentar el verano en mejores condiciones.

Precisó que entre estas acciones están “el mantenimiento de Felton 1, la recuperación de la unidad 6 del Mariel, el mantenimiento en la termoeléctrica de Cienfuegos, la recuperación de potencia de los motores del Mariel y Moa, la elevación a 300 MW de la generación de Energas, la recuperación de más de 600 MW en la generación distribuida y la incorporación de nuevos motores a fueloil (100 MW)”.

Sobre las afectaciones en Energas, dijo que “después de varios días con más de 300 MW de generación, por haber perforado un primer pozo de tres que nos están dando más de 200 000 m3 de gas, el pasado domingo ocurrió una avería que sacó a todas sus unidades de generación y limitó el gas manufacturado destindo a la población en la capital”.

Añadió que “el servicio se restableció de forma inmediata y se ha ido recuperando potencia, hasta la próxima semana, que estará entregando, otra vez, los 300 MW”.

De la O Levy afirmó que “con estos dos temas resueltos, Guiteras y Energas, antes de finalizar mayo pronosticamos una disminución considerable de las afectaciones y unos meses de verano en mejores condiciones.

“Diariamente, se ha mantenido informado a nuestro pueblo sobre la situación del sistema eléctrico nacional y de cada una de estas acciones”.

En su diálogo con Cubadebate, el ministro abordó también la situación de los transformadores de distribución, que sufrieron daños durante el huracán Ian y que están siendo repuestos paulatinamente, con prioridad para sectores estratégicos como la agricultura.

“Como consecuencia del huracán Ian, a cuyo paso fueron destruidos más de 1 000 transformadores de distribución, se decidió, además de tomar de la reserva estatal, utilizar aquellos que estaban en centros de la economía para instalarlos y dar servicio a la población”, explicó.

Informó que en estos momentos está llegando al país materia prima para la producción nacional de transformadores, “y con esto ir reponiendo paulatinamente, aquellos que se tomaron, priorizando sectores estratégicos como la agricultura”.

El ministro destacó el apoyo que han brindado a la UNE las Fuerzas Armadas, especialmente la Unión de Industrias Militares y la Unión de Construcciones Militares, y agradeció la atención permanente del Gobierno y el Partido al avance de estas acciones.

“Todos los meses se analiza el avance de estas acciones en el Buro Político”, dijo.

En medio de esta situación, De la O Levy hizo un llamado a la población y los sectores de la economía a ahorrar electricidad y combustible, haciendo un uso racional y eficiente de la energía.

Finalmente, al referirse a las colas en los servicentros y la situación con los combustibles, aseguró que habrá una recuperación en esa área, que permitirá disminuir las incómodas colas.

“Gracias a la atención diaria, se puede decir también que no hemos tenido que ir a una opción de cero combustibles, con unos esfuerzos financieros gigantescos. No es solo la gasolina y las molestas colas en los servicentros; son la gasolina, el diésel de los servicentros y de la electricidad, el turbocombustible para las aerolíneas y para no afectar los ingresos del turismo.

“Sobre este tema de los combustibles, podemos decir que habrá una recuperación de la actividad y una disminución de las incómodas colas”, concluyó.