Cuatro hoteles de Cuba se coronan entre los mejores del Caribe

La selección Travellers´ Choice 2023 Best of the Best incluyó cuatro alojamientos de la Mayor de las Antillas entre los mejores de la región caribeña.

La lista de 25 hoteles, difundida por el sitio web de viajes y turismo Tripadvisor , menciona en el segundo lugar a Royalton Cayo Santa María , un lujoso resort para mayores de 18 años situado en la cayería norte de la provincia Villa Clara, a pocos pasos de la playa La Estrella. Allí se combina el encanto de la cultura cubana con las ventajas del lujo, un servicio excepcional y una increíble atención a cada detalle.

En séptimo y decimocuarto lugar, respectivamente, se sitúan Iberostar Grand Packard e Iberostar Grand Trinidad. El primero ocupa una privilegiada posición en el Paseo del Prado de La Habana, mientras que el segundo es una instalación de referencia en la Ciudad Museo de Cuba. Ambos funcionan bajo la marca Grand de Iberostar, que ofrece una experiencia única con restaurantes gourmet, maravillosas suites con vistas espectaculares y un servicio personalizado de mayordomía.

El decimoséptimo puesto de la lista Travellers´ Choice 2023 Best of the Best para el Caribe corresponde a NH Collection Victoria La Habana, un hotel, elegante y minimalista, a poca distancia del Centro Histórico y de numerosos bares, restaurantes y tiendas. El inmueble data de 1928, sus 31habitaciones se han renovado recientemente y presentan un estilo moderno y acogedor.

Fundados en 2002, los premios Travellers’ Choice Best of the Best reflejan “lo mejor de lo mejor” en lo que se refiere al servicio, la calidad y la satisfacción de los clientes, desde hoteles y restaurantes hasta destinos y atracciones. La selecta lista incluye solo al 1% de los atractivos que se muestran en Tripadvisor