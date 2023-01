Prorrogan inscripción de motos eléctricas y ciclomotores

El proceso de inscripción de motos eléctricas y ciclomotores abre una nueva prórroga, que habrá de extenderse a lo largo de todo el primer semestre del 2023, otra oportunidad que se ofrece a aquellos morosos, poseedores legales de tales vehículos, que aún no hayan concurrido a las oficinas de Registro Vehículos (RV) correspondiente, para efectuar la tramitación.

En declaraciones exclusivas a Tribuna de La Habana, el coronel Mario Ríos Labrada, jefe del Departamento Nacional de RV, aclaró que se conceptualiza como ciclomotores a todos aquellos medios con una potencia de hasta mil watts, y motos a los que la superan. Precisó que el simple hecho de tener pedales no significa estar de hecho en presencia de una bicicleta eléctrica, este grupo –explicó- lo integran solo los medios con motor eléctrico como un apoyo al pedaleo y se activa cuando este comienza (pedaleo asistido). De no cumplirse está condición, estamos en presencia de un ciclomotor, obligado a llevar matrícula (chapa), y su chofer, la licencia de conducción correspondiente y el casco.

Una vez dada por terminada definitivamente la tramitación, aquellos medios que no fueron presentados, no tendrán derecho a circular, agregó.

Ríos Labrada dijo que hasta el momento, los tenedores de más de 78 mil medios respondieron a la convocatoria, de los cuales cumplieron los requisitos y fueron inscriptos 74 mil 925 ciclomotores y dos mil 992 motos eléctricas, cuya suma representa casi el 80% del total.

No resultaron aptas para ser asentadas 292, de ellos 112 por no estar aptos técnicamente y 134 por errores en la marca-modelo, estos últimos sometidos a proceso de subsanación. Hay otros 46 casos que por otras irregularidades fueron trasladados al Grupo de Investigación, entre los cuales, 12, responden a presunta falsificación de sellos de timbre, y tres, están circulados por robo.

Entre Las provincias, la capital lidera tanto en concurrencia como en medios oficializados, acompañada en la vanguardia por Camagüey, Cienfuegos y Artemisa, las cuales de conjunto acumulan el 53% de las registradas a nivel de país.

En La Habana, el cronograma de inscripción se somete a un reordenamiento, pero por el momento, los interesados pueden hacer las reservaciones vía telefónica, con llamada al Centro de Registro, correspondiente (son territoriales).

De acuerdo con las declaraciones del jefe del Departamento Nacional de RV, paralelamente y liderado por el Ministerio de Transporte (MITRANS) también avanza la homologación de vehículos construidos por partes y piezas. Hasta el momento, amparados en la resolución que lo fundamenta (la 200 del MITRANS, del 2021), se han presentado 15 mil vehículos, de distintas clases, pero en su mayoría motos y ciclomotores (90%).

Del total, el organismo facultado para su autorización (MINTRANS), procedió en alrededor de 14 mil 500 casos, de los que a tres mil 777, ya les fue otorgada matrícula (chapa).

Ríos Labrada puntualizó dos cosas, primero: Haber superado la inspección técnica (Somatón) no quiere decir que se está a la espera de chapa, este es solo un paso del proceso, que incluye además análisis y dictamen de las comisiones de Transporte, Provincial y Nacional, la propuesta de esta última para su aprobación al titular del organismo, en el caso de que cumpla todos los requisito de seguridad para la circulación y de legalidad.

Ya aprobado, los poseedores legales deben presentar el medio en las oficinas de registro correspondiente para inscribirlo y recibir la matrícula, según lo dispuesto.

Para quienes no pasan la primera prueba, hay una segunda oportunidad, siempre y cuando la no aprobación responda a problemas técnicos; entonces podrá regresar en un término no mayor a los seis meses. De resultar otra negativa, ya no habrá otras posibilidades.