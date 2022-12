Otorgan premios nacionales 2022 de Literatura, Edición y Ciencias Sociales y Humanísticas

Los premios serán entregados oficialmente en la 31 Feria Internacional del Libro de La Habana-2023

Los premios nacionales 2022 de Literatura, Edición y Ciencias Sociales y Humanísticas fueron otorgados, por unanimidad, este miércoles, respectivamente, a Delfín Prats Pupo, Natividad Alfaro Pena y Francisca López Civeira.

Un jurado, que sesionó en el Centro Dulce María Loynaz y estuvo encabezado por Abel Prieto Jiménez (Literatura), Omar

Valiño (Edición) y Pedro Pablo Rodríguez (Ciencias Sociales y Humanísticas), avaló en el poeta, narrador y traductor Prats Pupo «la trascendencia de su obra lírica en el panorama de la literatura nacional, que lo ha hecho merecedor de una repercusión entre las nuevas generaciones».

En López Civeira distinguió sus aportes a la historia nacional mediante su extensa obra publicada en más de diez libros y decenas de ensayos y

artículos, así como su larga ejecutoria como profesora de la Universidad de La Habana.

En Alfaro Pena destacó la larga trayectoria profesional de casi medio siglo en la Editorial Oriente, con una extensa lista de títulos de destacados autores cubanos que ha hecho de su especialización en la temática histórica una obra de amplia resonancia cultural.

Con voz conmovida, Delfín Prats comentó a Granma su agradecimiento por el premio, que «no esperaba». «He vivido para escribir», dijo, y calificó el oficio al que ha dedicado su vida como una magia que, no solo nos hace sentir bien, sino que provoca un goce. Para conseguir eso es que lo hago, resumió.

Al conversar con Natividad Alfaro Pena, nos comentó que durante más de 40 años se ha dedicado a editar libros sobre diversas materias, fundamentalmente de Historia. «Mi trabajo es mi pasión, y si volviera a nacer volvería a escoger esta profesión tan anónima como reconfortante», refirió.

«Lo primero que me pasó por la mente cuando supe la noticia fue que soy universitaria porque hubo una Revolución. El origen humilde de mi familia no me lo hubiera permitido en aquellos tiempos», dijo a Granma la doctora López Civeira (también merecedora del Premio de Historia 2008). «Uno piensa, inevitablemente, en los compañeros que ya lo han ganado y entonces lo agradece doblemente», añadió.

