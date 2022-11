Cuba: La máxima autoridad de la circunscripción son los electores

Cuando cada vez falta menos para que tenga lugar en Cuba la elección de los delegados municipales, el venidero domingo 27 de noviembre, vale recordar la importancia de este acontecimiento, según consideraciones del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo.

Con la elección de los delegados municipales, se elige la base que decide los destinos de la patria.

Así aseguraba el también miembro del Buró Político, en reciente visita al Consejo Electoral Provincial de Matanzas, con motivo de la realización de la prueba dinámica del pasado domingo, previa a las elecciones.

Al ejercer el derecho al voto, se está votando también por un sistema político que no existe en otra parte, donde el pueblo propone, nomina, elige, revoca, participa, controla, y todos los elegidos tienen que rendir cuenta a quienes lo eligen, lo cual constituye una extraordinaria fortaleza, afirmó Lazo.



Foto: Yenli Lemus Domínguez / ACN

Pero, aclaraba, no se puede confundir la labor del delegado con la solución de problemas materiales. El delegado no es bueno o malo si resuelve o no el bache, tiene que hacer gestiones para eso, tiene que canalizar, elevar, dar ideas, pero para eso hay instituciones administrativas.

El delegado no es la máxima autoridad de la circunscripción, la máxima autoridad de la circunscripción son los electores. El delegado los representa y debe canalizar la participación del pueblo, no solo en la solución de los problemas de la circunscripción, sino también en los problemas del Gobierno, y la participación en el Estado, reflexionó, según reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

Lazo recordó durante su visita a Matanzas, que Fidel decía que el delegado era héroe del barrio porque, además de representar a la población, sin cobrar, también tiene que trabajar, y así lo reconocen los electores en los 12 mil delegados que hay en toda Cuba, de los cuales más de ocho mil han sido propuestos otra vez.

El pasado 30 de octubre culminó el proceso de nominación de candidatos a las asambleas municipales del Poder Popular, que iniciara el 4 de septiembre, y en total contó con la asistencia de 6 millones 746 867 electores, para un 78,35 %.



Foto: tomada de cubadebate.cu

En total, según dio a conocer la Comisión Electoral Nacional, se realizaron 60 870 propuestas de las que resultaron nominados 27 221 candidatos. De ellos 9 637 son mujeres, para el 35,40 %, y 5 307 jóvenes, para el 19,49 %.

En la prueba dinámica efectuada el pasado domingo 20 de noviembre, y cuyos resultados fueron evaluados de positivos por el autoridades del Consejo Electoral Nacional, se comprobaron las condiciones existentes en los 23 mil 480 colegios electorales, donde tendrán lugar, con la organización y disciplina acostumbradas, las votaciones, esas que, como afirmaba Lazo, eligen la base que deciden los destinos de la patria.