«Deja que te diga» el cantante cubano Claudio Rodríguez

«Deja que te diga» es uno de los temas más importantes que estará en el disco del cantante cubano Claudio Rodríguez bajo la producción y dirección general del maestro Germán Nogueira.

Radio Metropolitana, emisora cultural de La Habana conversó con el joven y talentoso artista conocido como Claudio. Intérprete, entre otros, de varios temas popularizados a través de la radio y la televisión nacionales e internacionales correspondientes a la autoría de Germán Nogueira, como los titulados Amando locamente, Deja que te diga, Yo te amo tanto y No te aferres a mi amor.

Claudio, es carismático, amable con una mirada que refleja seguridad y confianza se encuentra cosechando éxitos en su quehacer artístico.

Claudio, puedes considerarte un hombre romántico:

R/ Me defino como un hombre romántico por naturaleza, soy apasionado y cuando amo lo hago de verdad, digo lo que siento con el corazón pues creo que la vida es muy corta como para andar escondiendo sentimientos, pienso que hay que expresarlos siempre. Estoy convencido de que mi profesión me ha hecho ser más romántico aún.

Quiénes o qué consideras ha marcado tu carrera artística:

R/ Hay muchas cosas que han marcado mi carrera artística y muchas personas me han ayudado. Debo decir que mi carrera como cantante comenzó a despegar a partir del año 2015 cuando conocí a mi productor, el maestro Germán Nogueira y grabamos «Yo te amo tanto», canción que me ha marcado mucho y que aún se escucha, a partir de ese momento los medios de difusión y el público comenzaron a descubrirme, algo que hasta ese momento no había sucedido y a partir de ahí comenzamos a producir y nacieron temas como «Amando Locamente», «No te aferres a mi amor», «Deja que te diga», «Como Esta Noche Ninguna» y «Enteramente Mía» que han alcanzado a entrar en las listas de éxitos y entre todos acumulan más de doscientas semanas consecutivas así lo reporta el sitio Pistacubana.

Por otro lado el aplauso y el cariño sincero del público ha sido mi mayor satisfacción ya que el verdadero artista se alimenta de ese reconocimiento, atesoro muchos recuerdos de mis presentaciones en teatros y centros nocturnos donde he interpretado varios géneros musicales de diferentes autores como Pablo Milanés, Agustín Lara, Polo Montañez, Álvaro Torres, Wilfredo Calderón, José Valladares, Juan Márquez, Lecuona, siempre he defendido lo mejor de nuestra cultura y pienso que el pueblo agradece eso, he vivido momentos muy lindos y siempre he recibido el apoyo y el cariño de las personas que siguen mi trabajo.

En varias entrevistas agradeces mucho a la radio:

R/ La radio cubana ha sido el medio que dió a conocer mi trabajo, he tenido la suerte de que mis canciones se escuchen por toda Cuba en casi todas las emisoras y también en cadenas de otros países como Australia, Japón, Israel, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, México, Canadá, Perú, Uruguay, entre otros, agradezco mucho todo el apoyo que he recibido a nivel internacional pero definitivamente la radio cubana es mi principal baluarte, y estoy inmensamente agradecido de todos y cada uno de ustedes.

Claudio, háblanos de tus proyectos:

R/ En este momento me encuentro grabando un disco muy especial bajo la producción y dirección general del maestro Germán Nogueira, voy a tener el honor de tener varios invitados, figuras de la música cubana como El Trío Los Embajadores, Mabel, Sergio Farías y otras sorpresas que aún no puedo adelantar. Es un álbum que espero sea del agrado del público, contiene canciones muy bellas de distintos géneros como el pop, bolero, fusión, salsa, dance y balada, hay para todos los gustos ya que soy un artista que trabaja para todos los públicos, el fonograma tendrá por título «Deja que te diga» que es uno de mis temas más importantes y estarán incluidas todas las canciones que me han dado a conocer y desde luego habrán muchos estrenos. Ahora mismo nos encontramos en pleno proceso de grabación y negociación con algunas disqueras cubanas e internacionales que están interesadas en licenciar este material una vez terminado, me siento muy motivado y contento de haber retomado este proyecto que se venía gestando desde antes pero por causa de la pandemia hubo que ponerle pausa, me sentí muy emocionado de volver a entrar nuevamente al estudio de grabación de la mano de mi compositor favorito, el maestro Germán Nogueira.

Un agradecimiento por el tiempo dedicado y se despide Radio Metropolitana de Claudio Rodríguez , joven cantante cubano con una asombrosa voz y un futuro predecible.