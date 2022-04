¿Qué novedades trae la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana? (+ Video)

La XXX Feria Internacional del Libro de La Habana tendrá lugar del próximo 20 al 30 de abril, en un nuevo vínculo de lo mejor de la literatura cubana con la creación de otras partes del mundo.

Para informar el programa del evento, las sedes, las personalidades invitadas, entre otros temas de interés, comparecieron este jueves en la Mesa Redonda Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro; Josué Pérez Rodríguez, vicepresidente editorial de esa institución; Daimarelys Morerno Roda, directora de la Cámara Cubana del Libro y Yaremis Pérez Dueñas, directora de la editorial Cubaliteraria y organizadora del espacio Cuba Digital.

Varias sedes en la capital

En los minutos iniciales del programa televisivo, el compañero Juan Rodríguez Cabrera recordó que la Feria Internacional del Libro debía realizarse en febrero de 2022, pero la situación pandémica de Cuba y América Latina hizo que la fecha cambiara, decisión que fue bien recibida por México, el primer país que repite como invitado de honor al evento cultural (tuvo esa condición en 1998 y ahora en 2022).

Sobre la organización de la cita, Rodríguez Cabrera señaló que «se ha realizado de manera extraordinaria, para garantizar la presencia de más de 25 autores e importantes funcionarios y artistas de todas las manifestaciones culturales.»

Además, destacó la labor de la embajada, la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica de México, que han prestado una atención especial al evento. Ello ha incidido, entre otros aspectos, en que la tradicional Cabaña comparta su condición de sede en esta oportunidad con el centro histórico de La Habana.

También funcionarán tres subsedes desde el 20 al 30 de abril: el Palacio Tecnológico de la Finca de los Monos, la Feria Agropecuaria de Boyeros y el Pabellón Cuba. Luego, del 27 al 30, la Feria se trasladará a todos los municipios de la capital, para llegar al barrio, con donaciones, intercambios con autores y ventas de libros.

Respecto a las iniciativas artísticas del país invitado de honor, Rodríguez Cabrera develó que México tiene prevista una gala cultural de lujo, que se presentará al público el 21 de abril en la sala Avellaneda del Teatro Nacional.

La trigésima edición de la Feria Internacional del Libro, dedicada a Alberto Prieto Rozos y Luis Álvarez Álvarez, también será ocasión para celebrar 55 aniversario del Instituto Cubano del Libro, el centenario del natalicio de Carilda Oliver Labra y el Indio de Naborí, los 120 años de Nicolás Guillén y el 140 aniversario del poemario Ismaelillo y la novela Cecilia Valdés.

«Todas esas son motivaciones suficientes para hacer un evento de calidad a lo largo del país, tras el período de interrupción impuesto por la COVID-19», afirmó Rodríguez Cabrera.

Para muchas sedes, un amplio programa

En un segundo momento del espacio televisivo, Daimarelys Moreno Roda, directora de la Cámara Cubana del Libro, explicó que el evento pretende ser multifuncional y multiespacial. De ese modo, deben convivir las distintas manifestaciones culturales y las presentaciones de libros en espacios físicos y virtuales, en aras de evitar aglomeraciones.

«En la Cabaña mantendremos salas principales como la Nicolás Guillén (donde tendrán lugar las premiaciones), la Dora Alonso (donde se concibe el programa teórico y las presentaciones de libros de literatura infantil y juvenil), el pabellón Tesoro de Papel, el pabellón del País Invitado de Honor y una carpa donde estará presente el Fondo de Cultura Económica«, detalló Moreno Roda.

Por otra parte, explicó que en el centro histórico de la capital tendrá lugar el programa artístico y profesional, este último con salas de presentación como la José Antonio Portuondo, en el Segundo Cabo; la Alejo Carpentier, en el Palacio de los Capitanes Generales y la Lezama Lima, en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.

Mientras, en la Casa Víctor Hugo estará presente la Dirección de Publicaciones Seriadas y Medios Digitales y la delegación de México desarrollará actividades importantes en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez.

«El programa artístico esencialmente estará ubicado en el Anfiteatro de La Habana y serán exhibidas muestras comerciales en los Almacenes de San José, añadió Moreno Roda».

De cualquier modo, las personas podrán informarse del programa de la Feria en el sitio web del evento (www.filhcuba.cu) y, si de virtualidad se trata, también tendrá protagonismo en esta edición el proyecto Cuba Digital, que se desarrollará en el Palacio Central de la Computación.

Principales eventos y premios

En una de las ediciones de la Feria Internacional del Libro que más subsedes tendrá (18), muchos son los eventos previstos. Entre los más importantes, Josué Pérez Rodríguez, vicepresidente editorial del Instituto Cubano del Libro, mencionó los siguientes:

Coloquios de los autores a los que se dedica la Feria.

Coloquio por el centenario de Carilda Oliver Labra.

Coloquio por el centenario del Indio de Naborí.

Coloquio martiano (en el Centro de Estudios Martianos).

Coloquio por los 140 años de la novela Cecilia Valdés.

Coloquio por los 120 años del natalicio de Guillén.

Coloquio de las Ciencias Sociales (en la Casa del ALBA).

Coloquio Ciencia y Salud (en la casa del ALBA).

Encuentro de Historiadores (en la Casa del Alba).

Encuentro Científico-Bibliotecológico (en la Biblioteca Nacional).

Encuentro de Libreros.

Encuentro de traductores.

Encuentro de Jóvenes Escritores de Latinoamérica y el Caribe.

Encuentro de Promotores de Poesía, en la Casa de la Poesía.

En cuanto a los premios, Pérez Rodríguez señaló que los más esperados son:

Premio Nacional de Literatura.

Premio de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Premio Nacional de Edición.

Premio del Lector (a las obras más leídas durante el año).

Premio de la Puerta de Papel (a los mejores libros del sistema de ediciones territoriales).

Premios relacionados específicamente con la organización del evento.

Más libros e invitados de todas las latitudes

“Organizar un evento internacional hoy día es complejo en cualquier país del mundo, porque hay muchas limitaciones y restricciones por la pandemia», reconoció Pérez Rodríguez, quien aseguró que hasta el momento la cita cuenta con una participación muy digna y aún están a la espera de confirmaciones que pueden incrementar el número de invitados de otras latitudes.

«Prestigiarán el evento autores como Alfredo Serrano Mancilla, que presentará un libro sobre el golpe de Estado a Evo Morales; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela; Víctor Hugo Morales, periodista, locutor y escritor uruguayo​; y autores mexicanos como Mario Bellatín, Natalia Toledo, Laura Beatriz Moreno; entre otros», anunció el vicepresidente editorial del Instituto Cubano del Libro.

También estarán presentes intelectuales que siempre visitan Cuba por estas fechas, como Ignacio Ramonet y Frei Betto.

“Esta es una feria que, para suerte de los lectores, tendrá muchos libros. La de 2020 fue muy exitosa, se presentaron muchos títulos. Pero no pudimos decir que teníamos demasiadas novedades editoriales. Ahora estamos en un escenario diferente. Coincide con el 55 aniversario del Instituto Cubano del Libro y vamos a contar con más de 900 novedades editoriales y más de cuatro millones de ejemplares, de literatura impresa y digital», señaló Pérez Rodríguez.

Ha sido un esfuerzo —dijo— a partir de las editoriales cubanas, del Sistema de Ediciones Territoriales y también a partir de importantes inversiones en poligráficos que se han hecho en el país. “Hemos llegado a esta feria saldando una deuda de títulos que en otros planes editoriales no podíamos terminarlos como queríamos”.

Además, añadió que no se cuentan los libros de editoriales extranjeras. Serán más de 80 ejemplares de poesía, 60 novelas, 69 libros de cuentos, 10 historietas, más de 200 títulos de literatura infanto-juvenil.

Asimismo, este año la editorial Arte y Literatura continúa rescatando libros emblemáticos como Levantado del suelo, de José Saramago o Pedro Páramo, de Juan Rulfo.

Cubaliteraria y las experiencias en la promoción del libro digital

Cuba Digital fue uno de los proyectos de mayor popularidad en las anteriores ediciones de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Imagen de archivo.

Yaremis Pérez Dueña, directora de la editorial Cubaliteraria, anunció que la cuarta edición de Cuba Digital se desarrollará este año en el Palacio Central de la Computación porque es el sitio ideal, no solo para efectuar este evento que trata de acercarse al lector a través de la tecnología, sino además porque el Palacio tiene sus propias prestaciones que ayudan a cautivar a este tipo de público.

“Hay muchos niños y jóvenes que asisten al Palacio y ellos además tienen diferentes salas dedicadas a Fidel y la Tecnología, Ecured, salas de navegación, para robótica. Eso nos ayuda y equilibra esta tecnología que no teníamos en la Cabaña”, aseguró Pérez Dueña.

El evento se convoca bajo la temática Universo Digital: Oportunidades y retos para un nuevo presente. Además, la iniciativa girará en torno a las temáticas

Las TIC como herramientas de enseñanza

Experiencias del teletrabajo

El libro digital

“Todos estos ejes parten del tiempo de pandemia, a partir de la interrogante de cómo las instituciones cubanas que vinculan literatura y tecnología han enfrentado la promoción de la lectura”, comentó.

Cuba Digital se centrará en los espacios expositivo y comercial en la planta baja del Palacio. Serán siete los expositores: la Universidad de Las Ciencias Informáticas (UCI), la Empresa Cubana de Informática y Medios Audiovisuales para la Educación (CINESOFT), Empresa de Ingeniería Acústica (ISOLTEC), Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), la Editorial Pueblo y Educación, la Editorial de Ciencias Médicas y el repositorio EDUNIV-SOCICT. Además, tendrán la sala Lecturas en la Red.

Señaló además que por primera vez, Cubaliteraria ha organizado un trabajo en las redes sociales para trasmitir los 10 días que dure la Feria. De forma presencial, Cuba Digital sesionará del 22 al 29 en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

La Feria Internacional del Libro de La Habana expresa la voluntad del Estado de fortalecer la cultura

Según Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, es un reto organizar la Feria Internacional del Libro, porque los protagonistas también son todos los territorios del país.

“Como mismo hoy trabajamos en La Habana, cada provincia están haciendo un esfuerzo extraordinario para hacer una feria con sus características y dedicatorias”.

Se trabaja intensamente, porque también a partir del 24 de abril la delegación cubana debe trasladarse a Buenos Aires, donde La Habana es capital invitada de honor a la Feria del Libro de Argentina.

“Creo que el desarrollo de estas dos ferias, especialmente la cubana, expresa una voluntad del Estado de seguir fortaleciendo la cultura. A la vez que se lucha contra la pandemia, se han dedicado fondos para comprar el papel, con precios duplicados a causa del bloqueo. Muchos extranjeros nos preguntan cómo eso es posible y respondemos que gracias a la voluntad de un país de seguir formando seres conscientes de la sociedad que construye”.

“Aun con las limitaciones que tenemos, se garantizará la trasportación desde y hacia la feria y se va a reforzar el transporte como en años anteriores. Igualmente con la gastronomía popular y con el orden. Es importante que la población comprenda que aún estamos en pandemia y hay que cumplir con las medidas higiénicas sanitarias establecidas”, concluyó.

Programa de Cuba Digital en la XXX FILH

Viernes 22

10:00 a.m. Inauguración del evento Cuba Digital. Palabras de bienvenida.

Presentación de la Oficial a cargo de la oficina UNESCO La Habana, Tatiana Villegas.

11:00 a.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria. Dedicado a Luis Álvarez Álvarez.

1:00 p.m. Presentación de libros de la Biblioteca Nacional José Martí.

2:00 p.m. Presentación de la nueva plataforma de DESOFT.

3:00 p.m. Conferencia inaugural “Lecturas fragmentadas: Entre huellas, legados y memorias digitales”.

4:00 p.m. Presentación de productos digitales de Ediciones ICAIC.

Sábado 23

10:00 a.m. Conferencia: “El ISBN en las publicaciones digitales”.

11:00 a.m. Panel: “Retos del libro digital en la Cuba de hoy”

1:00 p.m. Presentación de libros de la Editorial Ciencias Médicas.

2:00 p.m. Presentación de libros editorial Unicornio.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Presentación de productos digitales Ediciones Geo.

Domingo 24

10:00 a.m. I Encuentro de booktubers cubanos.

11:00 a.m. Conferencia: “Claustrofobias Promociones Literarias, diez años en la promoción del libro en Cuba”.

1:00 p.m. Presentación de productos digitales CINESOFT.

2:00 p.m. Conferencia: “Coliseum, la nueva era. Antesala al lanzamiento de la nueva versión del videojuego”.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Presentación de productos digitales Editorial Pueblo y Educación.

Lunes 25

10:00 a.m. Presentación online. Centro de Lingüística aplicada de Santiago de Cuba (CITMA).

11:00 a.m. Conferencia: “La integración de la tecnología en la enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua. Una experiencia desde la FENHI”.

1:00 p.m. Presentación de productos digitales CITMATEL

2:00 p.m. Presentación de libros digitales editorial El Abra.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Panel “La comercialización del libro digital en Cuba. Experiencias de la casa editora Abril”.

Martes 26

10:00 a.m. Proyecto I+D+i: Portal EDUNIV-SOCICT. Catálogo y repositorio de las publicaciones digitales cubanas.

11:00 a.m. Panel: “Experiencias de teletrabajo y educación a distancia”.

1:00 p.m. Presentación de productos digitales Ediciones Loynaz.

2:00 p.m. Presentación de libros Editorial UH.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Presentación de libros Centro de Estudios de la Juventud.

Miércoles 27

10:00 a.m. Conferencia: “Ciencia Abierta y Educación Abierta articulado con el proyecto ELINF-VLIR”.

11:00 a.m. Panel: “¿Y si nos enredamos? Estrategia para la conformación de la Red Cubana de Humanidades Digitales”.

1:00 p.m. Presentación de productos digitales Editorial Sanlope.

2:00 p.m. Presentación de productos digitales Editorial Tablas Alarcos.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Presentación de libros Ruth Casa Editorial.

Jueves 28

10:00 a.m. Conferencia: “Proyecto de libro digital Cuatro intelectuales-viajeros polacos en Cuba (1939-1989) olvidos y equivocaciones de Bronilaw Malinowski, Tadeuz Lepkovski, Ks Karol y Andrzej Dembicz”.

11:00 a.m. Panel: “Audiolibros en Cuba: una alternativa para la lectura”.

1:00 p.m. Presentación online Callejón de los Milagros.

2:00 p.m. Presentación del proyecto de investigación “Tesoro lexicográfico de Cuba. Siglo XIX”. Instituto de Literatura y Lingüística.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Presentación de libros y revistas ETECSA.

Viernes 29

10:00 a.m. Presentación de libros digitales de la editorial Arte y Literatura.

11:00 a.m. Presentación de productos digitales de Ediciones Cauce.

1:00 p.m. Presentación de 4 paquetes digitales sobre recursos educativos para el enfrentamiento a la COVID-19.

2:00 p.m. Presentación Colección Alfabeto del Mundo.

3:00 p.m. Con voz propia. Espacio para la presentación de libros de Cubaliteraria.

4:00 p.m. Premiación del concurso Leer + Digital. Clausura