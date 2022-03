Asomarse a la realidad contemporánea y entenderla es complicado, imagine cuán difícil entonces es contarla y explicarla…

Periodistas de Caibarién en el inicio de la Jornada de la Prensa en el municipio este 2022.

Sí asomarse a la realidad contemporánea y entenderla es complicado, imagine cuán difícil entonces es contarla y explicarla para que los demás la comprendan. Por esa fina cuerda camina el periodista cubano, con el peso añadido de defender, desde adentro, un proyecto social boicoteado desde afuera.

Entre la agenda pública y la institucional, surfean los profesionales de la prensa buscando la complicada objetividad, el gancho, el valor humano y la proeza cotidiana; para luego convertirla en cuartillas, en sonido, en imágenes que narren el presente. Cronistas de su tiempo, los llamó Carpentier, y en estos, que no han sido fáciles, quedarán reportajes, entrevistas, o coberturas web para testimoniar lo vivido.

Con el privilegio de combinar el talento joven egresado de la universidad con los experimentados, que aprendieron de la que llaman aún vieja escuela, Caibarién cuenta con los reporteros y redactores de radio, televisión e hipermedia. Aventureros que buscan las bondades de las buenas historias, pero también señalan lo que gente apunta.

El pueblo demanda una mirada profunda a sus problemas, la crítica oportuna, el reflejo de la opinión popular. Pero agradece también las historias de los suyos, el descubrimiento de lo singular, lo que se dice con las frases más hermosas. Látigo y Cascabel, como martianísimos soldados.

Atrincherados ahora también en la redes sociales, con armas más modernas como exige esta batalla que es la comunicación, aprender ha sido quizás lo que más han hecho mis colegas. Posicionar contenidos, provocar reacciones, desenmascarar fake news, multiplicar etiquetas. También de eso se trata el periodismo contemporáneo.

¿Qué no está todo hecho? Por supuesto que NO. ¿Qué hay que ajustar estilos y corregir el tiro? Claro. Ahora no se trata de contar más rápido, sino de hacerlo mejor. Con información verídica, útil, ética.

¿Qué es sencillo? No creo que nos guste lo fácil a los periodistas de hoy.

Imagen: Archivo CMHS.