¿Cómo evitar que bloqueen mi cuenta por superar la actividad?

Instagram es una red social adictiva. Sí, es tan atractiva y directa que puedes pasar horas scrolleando en tu teléfono y ni siquiera darte cuenta. Su uso diario para marcas personales y negocios se hace cada vez más vital convirtiéndose en el centro de las estrategias de contenidos. Pero OJO si no tienes los debidos cuidados puedes ser bloqueado por incumplimiento de sus normas de la comunidad, o por violar los distintos límites que han establecido para regular la actividad de los usuarios.

“Limitamos la frecuencia con la que puedes hacer ciertas cosas en Instagram. Vuelve a intentarlo más tarde”. Si en algún momento recibes este mensaje es porque has violado alguno de estos límites:

LÍMITES DE INTERACCIÓN EN INSTAGRAM

Interactuar con otras cuentas te ayuda a crecer tu comunidad de seguidores, así como apoyar los contenidos de las cuentas que sigues, o sea un ganar-ganar para ambos, pero ten cuidado no cruzar los límites:

Puedes dar como máximo 100 me gusta por hora. Lo que serían 2400 corazones en 24 horas.

Como máximo 60 comentarios / hora. Lo que serían 1440 comentarios en 24 horas.

Duran 15 segundos y puedes publicar 100 historias en 24 horas.

LÍMITES DE SEGUIDORES SIGUIENDO

A pesar de que Instagram ha establecido las recomendaciones de contenidos, la sección explorar y próximamente los 3 feeds para ver contenidos y descubrir nuevas cuentas debes saber que la forma más fiable de poder consumir información que verdaderamente te interesa es siguiendo las cuentas que te gustan.

Pero con tanta información rodando en la plataforma debes tener en cuenta los siguientes límites:

Puedes seguir hasta 200 usuarios por hora. Lo que serían unos 4800 usuarios en 24 horas.

Dejar de seguir: puedes dejar de seguir hasta 200 usuarios por hora. Lo que serían unos 4800 usuarios en 24 horas.

Total de cuentas a seguir: con un máximo de 7500 usuarios en total. Si superas esta cifra y encuentras nuevas cuentas que te interesan debes dejar de seguir otras cuentas que ya no te aportan, ten presente el límite anterior.

LÍMITES DE CARACTERES EN INSTAGRAM

En Instagram tenemos tres (3) tipos de usuarios: “Los que escriben poco, los que no escriben nada, y los que tienen mucho para decir”. Ciertamente escribir te ayuda en el posicionamiento de tus contenidos, pero si no establecemos límites esto se convierte en un blog por lo que ten presente que al escribir no sobrepases los siguientes límites:

Nombre del perfil : disponibles 29 caracteres.

: disponibles 29 caracteres. Nombre de usuario : es el nombre que usamos en el @ y tiene disponibles solo 29 caracteres.

: es el nombre que usamos en el @ y tiene disponibles solo 29 caracteres. Solo 150 caracteres para contar ¿quién eres? y ¿qué haces?

Descripción (copy) en fotos y videos: 2200 caracteres como máximo, pero a los 240 se reduce la visibilidad activando el (…más).

2200 caracteres como máximo, pero a los 240 se reduce la visibilidad activando el (…más). Igual que el copy, un máximo de 2200 caracteres.

El tema de los hashtags en Instagram es controvertido. Puedes publicar hasta 30 hashtags por publicación, aunque @Creator, cuenta oficial de Instagram, recomienda usar hasta 5, y Mosserí, el portavoz de la aplicación, recomienda usar entre 10 y 15.

Ciertamente la estrategia además de no sobrepasar los 30 hashtags debe radicar en usar aquellos que son más productivos para ti. No obstante, ten en cuenta que:

Descripción (copy) en fotos y videos: 30 hashtags por publicación

30 hashtags por publicación Comentarios: 30 hashtags por comentario

30 hashtags por comentario Historias: se pueden usar hasta 10 + el sticker.

LÍMITES DE MENCIONES EN INSTAGRAM

Las etiquetas de menciones en Instagram son súper útiles para llamar la atención de algunos usuarios, además, si las usas como etiquetas en las fotos se muestran en un segmento del perfil y estará visible para todos los que lo visiten.

Actualmente Instagram cuenta con la opción de etiquetar un colaborador, lo cual te permite tener publicaciones compartidas con este y exposición en ambas comunidades por igual, y compartir además las estadísticas.

Menciones en fotos y videos: puedes etiquetar hasta 20 usuarios + 1 colaborador y una etiqueta de colaboración pagada.

puedes etiquetar hasta 20 usuarios + 1 colaborador y una etiqueta de colaboración pagada. Menciones en Historias: puedes etiquetar hasta 20 usuarios.

Además de estos límites están los ya mencionados en las políticas de privacidad y en las normas de respeto a la comunidad, los cuales se deben tener en cuenta para la salud de tu cuenta, ya que de infringir en estas normas los contenidos pueden ser eliminados o, incluso, la cuenta puede ser bloqueada y eliminada para siempre.