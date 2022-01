Talento cubano sobre la mesa en el Global Game Jam 2022 (+Video)

Desde hace varios años Cuba participa de esta iniciativa destinada a impulsar la creación de videojuegos a partir de una maratón colaborativa y simultánea en todo el mundo.

El último fin de semana fue intenso para los desarrolladores y creadores cubanos amantes de los videojuegos que se enrolaron en el Global Game Jam 2022 (GGJ), la simultánea de creación de software interactivo más grande del mundo.

Desde hace varios años Cuba participa de esta iniciativa destinada a impulsar la creación de videojuegos entre las nuevas generaciones, y en la cual se reúnen equipos durante un fin de semana interminable para, a partir de un tema, tener listo un prototipo de juego en 48 horas.

Esta vez el tema del GGJ fue Dualidad, mientras que en Cuba le agregaron los organizadores una pizca de sazón con otro subtema, “vale o no vale”. A partir de estos leads creativos trabajaron en las tres subsedes del evento: la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), y el Centro Tecnológico de Nueva Gerona, en el municipio especial de Isla de la Juventud.

De acuerdo con el sitio web oficial del evento, en nuestro país se crearon 29 prototipos de juegos en el GGJ. Futbolito, Planeta Conejo, Awake, Magic Life, Crown Hero, You Are Not The Main y La Vida de Andrea son algunos de los títulos nacidos de entre los desarrolladores cubanos que pueden ser descargados en la web globalgamejam.org (a partir de buscar la locación Cuba y luego el apartado de juegos de cada una de ellas).