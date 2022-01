Un test negativo no asegura que se esté libre de la COVID-19

Ante la sospecha de contagio, si resulta negativa la primera prueba, conviene hacer una segunda en días posteriores, cuando la carga viral sea más alta

Los test de antígeno se han convertido a nivel mundial en la principal vía para detectar la infección por COVID-19 debido a su rapidez,bajo costo y posibilidad de autodiagnóstico. Sin embargo, la fiabilidad de los también llamados test rápidos no es tan buena como la de los PCR, según alerta el diario El País.

Los test pueden marcar dos líneas. La primera es el control y la segunda, donde aparece la letra T, indica que se ha detectado carga viral en la muestra. Sea cual sea la intensidad de esa segunda línea, si aparece quiere decir que el resultado es positivo. Esa segunda línea aparecerá más oscura cuanta más carga viral sea detectada, lo cual es más recurrente durante los días centrales del proceso infeccioso.

Por otra parte, que no aparezca una segunda línea no quiere decir que se esté libre de la infección, pues aunque un positivo es bastante fiable, no ocurre lo mismo cuando un test rápido indica que se es negativo. Ello se debe a que durante los primeros y los últimos días la carga viral es baja y la prueba no detecta el virus. Conviene entonces repetir la prueba si hay sospecha de contagio.

En cuanto a la efectividad de los test de antígeno ante la variante ómicron, el doctor en Ciencias Químicas, Daniel García Rivera, director del Laboratorio de Síntesis Química Molecular de la Universidad de La Habana (UH) para proyectos conjuntos con el grupo empresarial BioCubaFarma, publicó en su perfil de facebook una alerta: «Hay algo que es muy cierto, los PCR son caros. El día que me enteré cuanto costaba hacer 90 de ellos me asombré, y el día que en un viaje al extranjero tuve que pagar uno de mi bolsillo, casi lloré. Por eso, una de las grandes apuestas del mundo, en mi opinión acertada, es emplear el test de antígeno, también llamado test rápido, para saber de forma rápida si eres positivo».

Sin embargo, en correspondencia con el criterio de otros expertos a nivel internacional, detalla que el problema es que «el test rápido no es tan confiable y sensible como el PCR. Si das positivo en un test rápido, lo más probable es que de verdad estés infectado, incluso aunque no tengas síntomas. Pero si das negativo, ahí es cuando entra la incertidumbre».

A no confiar en un único negativo para salir a la calle como si nada, llama el científico, quien agrega que hay quienes que han tenido síntomas y se hacen test en la mañana y dan negativo, pero en la tarde ya dan positivo, pues la sensibilidad de la prueba depende mucho de la carga viral, que a la vez depende de cuantos días de contagiado tengas, de los niveles de anticuerpos, entre otros factores.

«Puedes contagiar a otros con menos carga viral que la que necesitas para dar positivo en test rápido», concluye.