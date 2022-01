Brindis cangrejero por la Cotorra

Para quien palpitó por este pueblo de Caibarién como su propio corazón, el recuerdo siempre.

Caibarién lo sabe, porque lo sigue teniendo entre sus ídolos, entre sus hijos. Todo lo que hizo por mantener la identidad de este pueblo, imposible olvidar. No somos tan ingratos los cangrejeros. Cuando suene una conga callejera, cuando ya bien pronto la voz de play off se escuche en los estadios de Cuba, seguirás estando presente, aunque no te recriminamos que hayas sido un ferviente industrialista, porque incluso conocemos que tu inteligencia y carisma de líder te pusieron en tus manos quedarte en la capital y las añoranzas por tu terruño te hicieron volver para oxigenarte del olor a salitre de tu terruño.

No voy a hablar en pasado. Con gente como tú, el presente es necesario rememorar. Donde quiera que estés, tu Caibarién te recuerda hoy en tu 70 cumpleaños. Brindis cangrejero hoy por la Cotorra.