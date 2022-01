No perder vidas humanas por irresponsabilidades

La dirección de Inspección y Supervisión en Caibarién (DIS) acciona en la aplicación del Decreto 31 tras el incremento de casos positivos a la covid-19.

Ernesto Rodríguez, titular de la entidad, explicó que se hace necesario elevar la percepción de riesgo por las personas, a partir de la situación atravesada en el 2021.

No podemos permitir, agregó, que se revierta lo alcanzado en materia de control de la epidemia, pues hubo pérdidas de vidas humanas.

Otro aspecto aportado por el titular de la DIS, es que aún persisten violaciones, por ejemplo, no usar o usar incorrectamente el nasobuco, acudir a centros de trabajo o escuelas con síntomas sugerentes de la enfermedad, no habilitar las soluciones de agua clorada o alcohólica para la desinfección de manos y superficies, realizar fiestas, juegos o provocar la aglomeración de personas en espacios públicos donde no se adoptan medidas de aislamiento social tanto por la población como por algunas empresas que generan ventas de productos necesarios.

El rebrote de la pandemia lleva de manera urgente a la toma de medidas no solo por las entidades impositoras del decreto ley sino es de vital importancia que la población entienda que aumentar el nivel de multas no es la clave para evitar los riesgos.

Comprender el peligro y asimilar el decreto ley como algo que ayude a evitar indisciplinas, según Ernesto Rodríguez, director de la DIS, nos dará la posibilidad de evitar perder vidas humanas por irresponsabilidades.