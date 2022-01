Recetas de cocina para mejorar la fertilidad femenina

Desde que se decide tener un embarazo y ser mamá, y hasta que se descubre el embarazo, sucede, como muy pronto, a las dos semanas de la última menstruación y ya con tres semanas de gestación. Lo primero a hacer por quien ya ha tomado la decisión de quedarse embarazada, es, antes del embarazo, visitar a su médico de familia, pues es necesario conocer cuál es el estado de salud de la futura mamá y comprobar que el organismo se encuentra en perfectas condiciones. Si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se realizaron análisis de sangre, es probable que se le indiquen. Con estos estudios se puede deducir el estado general de todo el organismo. En una consulta se pueden aclarar algunas dudas, dar consejos y a quien está tomando algún medicamento que pueda afectar a su bebé, puede recomendársele algún cambio en el mismo. Algunas enfermedades crónicas, como la diabetes o el asma, deberán permanecer estables y controladas, antes de un embarazo.

A quien padece de sobrepeso, es probable que el médico le recomiende adelgazar lo necesario antes del embarazo. Además, se debe hacer una visita al dentista antes de la concepción para controlar la higiene dental. Es esencial, en el caso requerido, dejar de fumar y eliminar el consumo de alcohol para preparar el cuerpo para la fecundación. Otra de las maneras para acondicionar el cuerpo para este feliz evento es reducir la cafeína y los alimentos poco saludables.

Es mejor consumir platos nutritivos como las frutas o las verduras, y reducir el consumo de alimentos poco nutritivos. Se puede empezar a practicar algún tipo de actividad física moderada por indicación médica, como pasear, hacer yoga o pilates. Si se le pregunta al médico cómo preparar el cuerpo para una buena gravidez, seguramente también orientará tomarse la vida de forma tranquila y relajada, y aprovechar para descansar todo lo que se pueda y también para disfrutar de relax y de tranquilidad como buenas maneras de favorecer el embarazo, así como mantener estilos de vida saludables en todos los aspectos. Además, también se deberá tener presente que no es lo mismo prepararse para el embarazo a los 30, que hacerlo a los 40, pues las posibilidades de quedar embarazada no serán las mismas, ya que a más edad la fertilidad desciende de forma significativa.

PARA LOGRAR UN EMBARAZO, CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBEN TENER RELACIONES

No por practicar relaciones más veces durante el día ello repercutirá en concebir más rápidamente, sino que pudieran obtenerse efectos contrarios que pueden perjudicar, además de sentirse cansados y nerviosos por el deseo de ser padres rápidamente. No existe una regla que determine las relaciones sexuales que es necesario llevar a cabo para concebir un bebé, ni las veces que hay que hacer el amor al día para lograr el ansiado embarazo. Es más, quien practica varias relaciones sexuales en un mismo día, al final el esperma perderá calidad y se estarán perjudicando ellos mismos. Para quedarse embarazada, se deben practicar relaciones sexuales cuando se deseen y no hacerlo por un calendario. Solo se debe prestar atención al día 13 del ciclo que es cuando la mujer está ovulando, si tienen reglas sistemáticas y, por lo tanto, se encuentra más fértil; los 5 días siguientes es conveniente practicar relaciones sexuales una vez al día, pues aumenta la probabilidad de quedar embarazada en esa etapa fértil. Los lubricantes pueden interferir en el camino de los espermatozoides hacia el óvulo y por eso vale la pena centrarse en los preliminares y que ambos logren una lubricación natural. El número de coitos para el embarazo no es importante, los buenos hábitos y una buena conexión de la pareja es lo mejor que se le puede ofrecer al bebé antes de venir al mundo.

FERTILIDAD DESPUÉS DE UN ABORTO

Se considera el aborto espontáneo o natural como un procedimiento de bajo riesgo por lo que a la fertilidad se refiere; en la mayoría de los casos, hay una recuperación inmediata sin que ello afecte de ninguna manera a posibles embarazos futuros. Desde el punto de vista biológico, tras un aborto espontáneo es posible quedar embarazada en la siguiente ovulación, aunque por lo general la fertilidad se recupera entre las 2 y las 8 semanas siguientes al aborto. Pero se debe tener en cuenta que, por precaución, el ginecólogo aconsejará esperar un tiempo antes de volver a mantener relaciones sexuales, más o menos de dos a tres semanas.

ALIMENTOS PARA AUMENTAR LA FERTILIDAD FEMENINA

Aunque no hay ingredientes mágicos, lo que comen hombres y mujeres puede ayudar a conseguir un embarazo. Entre los mejores alimentos para este fin se encuentran las acelgas ricas en fibra vegetal, elemento que ayuda al buen funcionamiento del organismo y también disminuye el riesgo del ovario poliquístico, una de las principales causas de la infertilidad femenina.

También los aguacates, por los ácidos grasos Omega-3 contenidos, pues favorecen a la ovulación y mejoran la calidad de los ovocitos al igual que los pescados azules, ricos también en estos ácidos grasos. Los ajos son ricos en vitamina B6, que ayuda a estabilizar las hormonas, además, tienen una importante cantidad de calcio, necesario para la salud de la madre y el bebé. El maní, al mismo tiempo de tener un rico sabor, es abundante en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos, además de contar con proteínas vegetales y ser ricos en fibra y diversos minerales como magnesio, potasio y zinc, que ayudan a regular los sistemas reproductores, tanto el masculino como el femenino. La col, así como la mayoría de las verduras de hojas verdes, es rica en ácido fólico, que refuerza la creación de células nuevas, y es muy importante consumirla para las mujeres en edad fértil, pues el ácido fólico previene defectos congénitos en el cerebro y la columna vertebral del bebé, y por eso es importante consumirla antes y durante el embarazo.

El chocolate, cuando se consume sin exageración, tiene un papel fundamental en la movilidad del espermatozoide para su llegada al óvulo, gracias a que es rico en zinc, además de ser un excelente afrodisíaco, pues eleva los niveles de serotonina. Las espinacas contienen antioxidantes, vitamina E, hierro y ácido fólico, que proporcionan nutrientes esenciales para un sistema reproductivo sano, fundamentalmente en la calidad de los óvulos; el huevo es uno de los alimentos principales para mejorar la salud sexual y reproductiva, pues es rico en vitaminas y nutrientes esenciales, como la colina, que mejora la capacidad de absorción del ácido fólico, además se encarga de estimular el desarrollo de las hormonas sexuales. La miel de abeja posee aminoácidos y minerales que fortalecen el útero y los ovarios, además de tener propiedades afrodisiacas.

RECETAS PARA MEJORAR LA FERTILIDAD FEMENINA

Ensalada de col y zanahoria

Ingredientes:

-1 col blanca pequeña

-2 zanahorias grandes

-Una cucharada de aceite vegetal de la mejor calidad posible

-Dos dientes de ajo

Preparación:

-Cortar la col en rodajas muy finas, eliminando el tronco central.

-Cortar en juliana también las zanahorias y mezclar en un recipiente apropiado.

-Añadir el aceite y los ajos bien picados y revolver con un tenedor.

-Dejar reposar en el refrigerador por lo menos por una hora antes de servir.

Aguacate con huevo y masas de pollo

Ingredientes:

-1 aguacate

-2 huevos hervidos

-150 gramos de masas de pollo sin pellejo y cocinadas

Preparación:

-Cocinar las masas de pollo en una sartén, sin nada de grasa, hasta que estén doradas y crujientes. Sacarlas y dejarlas sobre papel de cocina, para que este absorba toda la grasa.

-Partir los aguacates por la mitad, quitarles la semilla y, con la ayuda de una cuchara, retirar un poco de la masa del aguacate, no mucho, sino lo justo para que quepa el huevo.

-Poner un poco de masas de pollo en el hueco y encima el huevo… y servir.

Lomo con vegetales

Para la marinada del lomo:

-500 gramos de lomo en tiras de 1 centímetro de grosor y 3 centímetros de largo

-3 dientes de aj, picados finos

-1 ½ cucharadas de salsa soya

-2 cucharaditas de azúcar blanca

-Pimienta negra molida

-1 cucharadita de jengibre fresco rallado

-2 cucharadas de aceite de la mejor calidad posible

Para los vegetales:

-2 cebollas en julianas finas

-1 pimiento rojo en julianas finas

-1 pimentón verde en julianas finas

-1 zanahoria en julianas finas

-¼ de taza de hojas de cilantro

-3 cucharadas de maní tostado picado grueso

-Hojas tiernas de lechuga

-Piña para decorar

-½ pepino, en láminas finas para decorar

Preparación:

-Para preparar la marinada, en una fuente mezclar todos los ingredientes de la marinada y agregar las tiras de carne. Dejar marinar 30 minutos.

-Calentar el aceite en una olla a fuego alto y saltear la carne, en partes, hasta dorar por ambos lados, 3-5 minutos. Reservar.

-En una fuente de servir, cubrir el fondo con hojas de lechuga, al centro la mezcla de vegetales y encima distribuir las tiras de bife reservadas. Decorar con el resto de las hojas de cilantro, piña, pepino y maní.

Ensalada de espinacas, aguacate, pepino y huevo

Ingredientes:

-1 taza de hojas de espinacas

-2 aguacates

-2 huevos

-2 pepinos

-Yogur

-2 dientes de ajo bien picados

-1 chorrito de jugo de limón

-1 chorrito de aceite de la mejor calidad posible

-Pizca de sal, opcional

Preparación:

-Poner a hervir los huevos 10 minutos con sal, escurrir, dejar enfriar, pelar y picar.

-Pelar el aguacate, retirar la semilla y trocear en cuadrados.

-Lavar, secar y trocear el pepino en cuadrados.

-En una ensaladera, echar las espinacas, el aguacate, el pepino y el huevo hervido.

-Preparar la salsa mezclando el yogur, un poco de jugo de limón, de aceite y los ajos picados.

-Servir la ensalada con la salsa.

Limonada con miel

Ingredientes:

-1 litro de agua hervida

-Jugo de 3 limones

-1 limón en rodajas

-4 cucharadas de miel

-5 hojas de menta

Preparación:

-Disolver el jugo de limón y la miel en el agua.

-Agregar las rodajas de limón y la menta.

-Reposar por una hora en el refrigerador.

-Servir bien frío.

Pollo asado con dientes de ajo

Ingredientes:

-1 pollo de 2 kilos

-10 dientes de ajo

-2 cucharadas de aceite de la mejor calidad posible

-250 mililitros de agua

-1 cucharadita de pimienta negra

-Sal al gusto

Preparación:

-Precalentar el horno a 200ºC.

-Separar los dientes de ajo de sus cabezas, pero dejar sin pelar.

-Pincelar con el aceite por dentro el pollo e introducir la mitad de los dientes de ajo en el interior, y cerrar con un cordel de cocina para que no se salgan.

-Mezclar la sal con la pimienta en un recipiente apropiado.

-Volver a pincelar el pollo por el exterior y, con las manos, ir pegándole la mezcla de sal y pimienta negra para que quede bien adherido al pellejo.

-Colocar el resto de dientes de ajo en una capa en una fuente de horno con el pollo encima y añadir con cuidado el agua por un lateral.

-Hornear durante una hora y media.

Hamburguesa de lentejas y maní

Ingredientes:

-400 gramos de lentejas cocidas

-120 gramos de maní pelados y tostados

-120 gramos de pan rallado

-Cebolla

-Ajo

-Orégano

-Comino

-Pimienta negra molida

-250 mililitros de leche

-Aceite de la mejor calidad posible

-Sal al gusto

Preparación:

-Escurrir las lentejas y, con la batidora, convertirlas en un puré que quedará bastante espeso. Agregar el maní partido.

-Echar 2 cucharadas de orégano seco, 2 cucharadas de comino molido, ajos picados, 1 cebolla grande picada, el pan rallado, la leche, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta.

-Remover hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados.

-Coger porciones, no demasiado pequeñas, hacer primero una bola y luego aplastarla un poco para darle la forma de hamburguesa, de un dedo de grosor, para que quede más jugosa.

-En una sartén antiadherente, echar un par de cucharadas de aceite y, cuando esté caliente, dorar unos 5 minutos por cada lado, a fuego medio. Si se tapa se cocinará mejor por dentro.

-Servir colocando encima todo lo que apetezca, como lechuga, rodajas de tomate, rodaja de cebolla, pepino… y cubrir con pan tostado.

Tortilla de calabaza y acelgas

Ingredientes:

-5 huevos

-200 gramos de acelgas

-400 gramos de calabaza

-2 cucharadas de aceite de la mejor calidad posible

-Sal al gusto

-Pimienta negra al gusto

Preparación:

-Pelar la calabaza y cortarla en bastones de 1 centímetro de grosor y cocinarlos a fuego medio, durante 8 minutos, en agua salada.

-Escurrirlos y reservar.

-Lavar las acelgas, secarlas y trocearlas, reservando unas cuantas hojas enteras para decorar al final.

-Echar los huevos en un recipiente con una pizca de sal y de pimienta recién molida y batirlos con un tenedor.

-Añadir los bastones de calabaza y las acelgas troceadas y mezclar bien.

-Calentar el aceite en una sartén antiadherente y, cuando esté bien caliente, añadir los huevos batidos con las verduras y cuajar una tortilla por sus dos caras.

-Cortar en porciones la tortilla y acompañar con las hojas de acelga reservadas.

Espinacas cocidas

Ingredientes:

-600 gramos de hojas de espinacas

-2 dientes de ajo

-½ cebolla

-1 pimiento rojo

-Aceite de la mejor calidad posible

-Sal al gusto

Preparación:

-Primero, lavar muy bien las hojas de la verdura bajo el chorro del agua fría, para quitar todos los restos de tierra que pudieran traer.

-Después, pelar y laminar los dientes ajo y cortar la cebolla y el pimiento.

-A continuación, poner a la candela la cazuela en la que se van a cocinar las espinacas y verter un chorro de aceite y, cuando esté caliente, agregar los ajos, la cebolla y el pimiento, y sofreír a fuego lento, hasta que se ablanden.

-En ese momento, incorporar la verdura, rehogar, y cubrir ligeramente con agua sin ser necesario echar demasiada.

-Tapar la cazuela y dejar cocinar durante unos 10 minutos, o hasta que la verdura esté blanda.

-Después, apartar del fuego las espinacas cocidas, y listas.