Cuba lamenta la muerte del trovador Vicente Feliú (+ Video)

Instituciones de la cultura cubana lamentan el fallecimiento del trovador Vicente Feliú, a causa de un infarto.

“Créeme, nos será muy difícil acostumbrarnos a que no estés. Créeme, te agradeceremos siempre todos los años que le dedicaste a la música, a Cuba», publicó el Centro Nacional de la Música Popular.

Gracias, Vicente Feliú, por todo. Hoy la música, la patria pierden a uno de sus mejores hijos. “Gracias a ti trovador, que guitarra en mano fuiste haciendo melodías de la vida”.

“Yo soy un soldado de la Casa”, así solía decir de sí mismo Vicente Feliú. Y es cierto, eres nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano. Aquí estarás siempre. Esta será siempre tu Casa. Buen viaje hermano, publicó Casa de las Américas.

Vicente Feliú en concierto junto a su familia. Foto: Iván Soca

La hija del trovador publicó en su cuenta de Facebook que antes de fallecer, Vicente Feliú estaba en un escenario.

“Empezaba a cantar La Bayamesa. Se fue en toda su estatura y con el corazón más grande que el pecho. Te amo, papá. Te amo!!!”, escribió.

Vicente Feliú en la Casa del Alba. Foto: Iván Soca

Así le cantaba Vicente Feliú a la muerte en 1971. Sirva hoy de testamento.

Como cualquier hombre común

amo la vida en su esplendor

viviendo en su interior.

Pero la posibilidad

de dejar de vivir está

como el amanecer.

Si un día muero irremediablemente,

sin terminarlo todo,

o al menos lo que me corresponde,

quisiera que lo poco que tenga

se utilizara al máximo.

No espero ver mi cuerpo estacionado

en esa hora en que acabó

el movimiento de sus huesos

hundan sus manos en mi piel

y experimenten con mis vísceras.

No espero verme en un ataúd

cubierto de trapos y luego de cal.

Quisiera un cuerpo picado en mil trozos

por hombres dignos de hallar el vivir,

por hombres dispuestos a no sucumbir,

llevando la vida al límite mayor.

He amado mucho.

Nada pedí y nada pretendo pedir para mí.

Lo que resulte será para ustedes

que seguirán renaciendo por mí.

A quien me amó más acá de la luz

guarde mi foto en el bolso de andar,

llore en el día del aniversario,

en la hora en que no diré el último adiós.

A quien haya llegado hasta el fondo de mi hombre,

sencillamente olvídeme.

A mis amigos les pido vivir

toda la vida que quede ante mí,

toda la muerte que no haya podido matar

con mis manos, mi sueño y mi voz.

Que no haya canciones, ni duelo, ni adiós,

que nadie se pare a contar que me vio

arrastrando el alma hacia encima de dios,

mordiendo una flor y pidiéndole amor.

A quien no entendió mi forma de estar

recomiendo mirar hacia el fondo de sí.

Mire bien, pues quizás hubo alguna que otra presencia

que no se advirtió por temor.

Que nadie se calle todo lo que fui,

lo hermoso y lo triste que engendra un perfil

centrado en los años mediados del cerdo

y del hombre que un día esperamos nacer.