No mutiles mi sonrisa, ¿quién te dio el derecho? (+Audio)

Hoy 25 de noviembre se celebra en el mundo entero el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conversamos con Aileen Charleston quien nos adentra en la campaña BASTA para América Latina y el Caribe

Hoy el mundo entero celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jornada que busca visibilizar, apoyar y darle voz a disímiles féminas para las cuales la felicidad y el respeto no es una realidad palpable.

La coordinadora regional de la campaña BASTA en Oxfam para América Latina y el Caribe (LAC), Aileen Charleston, en exclusiva para Radio Caibarién, nos explica detalles de este proyecto en la región.

“La campaña BASTA en realidad es una campaña que lleva más de cuatro años en la región LAC. Inició justamente para trabajar con jóvenes y con organizaciones de mujeres para visibilizar la importancia que tiene erradicar las normas sociales e imaginarios que existen alrededor de la violencia. La violencia machista en nuestro territorio es sumamente desgarradora; tenemos que vivirla todos los días, muchas veces al día, muchas veces en nuestro propio hogar. Se maneja entre personas que están cercanas a nosotras y muchas veces a las que, de alguna manera, sentimos que tienen un poder sobre sobre nosotras y entonces por lo mismo, es difícil afrontarlas y hasta cierta manera se pensaba que era soñado erradicarlas.

Nosotras desde Oxfam y nuestros jóvenes sobre todo, que son quienes están haciendo el trabajo antes de la pandemia en terreno, ahora desde la pandemia virtualmente y hasta dónde se puede muchas veces también en terreno, unir fuerzas, mensajes, reflexiones y de unirse entre sí para llamar la atención de los gobiernos locales, nacionales y regionales de la importancia que tiene poner esto sobre las agendas y la eliminación de la violencia basada en género y la violencia contra las mujeres y niñas. Es una temática que muchas veces está incivilizada en las políticas públicas que tenemos en nuestros países y nuestras comunidades y también en los medios de comunicación. Basta ha sido la manera que hemos estado tratando de trabajar tanto con medios de comunicación, periodistas feministas, jóvenes, así como influencer en redes sociales para realmente posicionar el tema, darle la importancia que se merece y la urgencia que necesitamos para que las personas a nuestro alrededor actúen, pero también nuestros gobiernos”.

Las cifras asombran: Más de 4 000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina según informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Aunque los números disminuyen con respecto al año precedente, continúa siendo una problemática que hay que cambiar.

“En cuando a la realidad que vive América Latina puedo hablar generalmente, aunque yo creo que cada país la vive desde su propio contexto y desde sus propias dificultades. En general, sabemos que es una de las regiones con más índices de femicidios en el mundo. Tenemos países en la región que tienen el índice más alto de feminicidios a nivel mundial y bueno eso es solo una parte de todas las capas que tenemos como región alrededor de la violencia basada en género. Está normalizada en muchos contextos.

Tenemos también un estudio que se hizo hace cuatro años que se llama “Rompiendo moldes” que hizo Oxfam donde podemos ver realmente lo que piensan muchos jóvenes alrededor de la violencia y comportamientos machistas que se tienen tanto a nivel de relaciones personales, como a nivel de relaciones amorosas, como a nivel de los hogares donde hay un control absoluto a veces de parte de los padres. Esto de alguna manera es normalizado y tiene rasgos muy grandes en nuestra manera de ser y de comportarnos; sobre todo, a las mujeres nos da un nivel de autonomía casi inexistente.

Claro que ha habido muchos avances gracias al movimiento feminista latinoamericano que se ha posicionado como uno de los más activos del mundo. Tenemos ejemplos increíbles de logros en la despenalización del aborto en Argentina, hace poco en muchos estados de México, también en los países donde aún sigue siendo un tema tabú las mujeres se siguen movilizando. Tenemos activistas, feministas, mujeres que, aunque no sean feministas, están todos los días trabajando para tener derechos, los mismos derechos que tienen muchas veces hombres en el mismo contexto al de ellas. Ese empoderamiento es importante que sepan que lo tienen ellas mismas dentro de sí, pero muchas veces desde Oxfam o cualquier centro educativo que se dedique a la erradicación de la violencia contra las mujeres, pues es un apoyo para que las mujeres sepamos que tenemos control a veces más de lo que creemos de nuestras vidas y que juntas pues siempre debemos de luchar por apoyarnos unas a las otras.

Creo que ese lema nos lleva lejos pero aún hay mucho trabajo por hacer, aún vivimos en una de las regiones más peligrosas del mundo para las mujeres y creo que es un deber cambiar eso y no es un deber de las mujeres nada más, sino de todas las personas que formamos parte de esta región tan importante mundialmente y también pues con tantas cosas buenas que sabemos que tiene; podemos lograr más”.

Habrá que decir basta hoy y siempre. Visibilizar la violencia contra la mujer es solo un peldaño. A ti que me escuchas, respeta, ama, no agredas. No contra mí sino conmigo para lograr una vida más justa. No mutiles mi sonrisa, ¿quién te dio el derecho?

