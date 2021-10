Anuncian lista de nominados a los premios Lucas 2021

Veinticuatro años han transcurrido desde el primer premio Lucas, un proyecto que a las puertas de su cuarto de siglo ha tenido que reinventarse en medio de la difícil situación que ha traído consigo la Covid 19.

Si en el pasado año fue halagadora la respuesta creativa de los realizadores de casa, este período 2021 ha sido muy reconfortante. Un total de 475 videos distinguió el actual periodo de competición; de los cuales 330 contaron con las condiciones idóneas para ser valorados por el jurado. Las producciones fueron ubicadas en 32 categorías, dentro de las cuales se incluyen el video del año y el más popular.

Para la presente edición 34 clips corresponden al apartado de óperas primas y son 49 los artistas noveles que apostaron por la plataforma de Lucas para presentar su trabajo. Motivo más que suficiente para reciprocar ese compromiso con el audiovisual que en Cuba y fuera de ella apuesta por acercarse a una Isla inclusiva que, al igual que Lucas, abraza lo auténtico y lo valedero desde el corazón.

Jurado

Michel Pascual /Editor y realizador

Rafael Solís / Director de fotografía. Cineasta

Lester Hamelt /Cineasta. Realizador audiovisual

Gretel Garlobo/Musicóloga. Productora ejecutiva

Joel del Río/Periodista. Crítico de cine

J Ángel Tellez Villalón /Periodista. Creador audiovisual. Humorista gráfico

Yuris Nórido /Periodista. Crítico de arte. Fotógrafo

Michel Hernández/ Periodista. Comunicador Social

Lied Lorain /Periodista, redacción cultural del Sistema Informativo de la televisión cubana

Jean Alez Noa/Realizador de animados y efectos visuales

VIDEO DEL AÑO

Buena Fe// La catrina//Dir.:Abel López y Víctor López REMACHE ESTUDIOS

Yuko Fong ft Rumberos de Cuba//Oborozuki// Dir.: Joseph Ros