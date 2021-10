Anniel, el duende laborioso del parque La Libertad (+Audio)

En el parque La Libertad de Caibarién merodea un duende laborioso. Suele vérsele entre plantas a las que trata con amor y vela con recelo. Es Anniel Yanes Reinoso, trabajador de Comunales y jardinero de este emblemático espacio de la ciudad.

«Me gusta mucho mi trabajo, es bonito. Si eres jardinero, atiendes los jardines y hacer feliz a las personas que vienen y pueden disfrutar de un sitio agradable. Muchos vienen aquí a sentirse mejor, a despejar la mente. También, me gusta el trabajo porque tiene que ver con la limpieza de la ciudad, y es la impresión que los visitantes se llevan del pueblo, por eso creo que es algo bueno colaborar con el mantenimiento del parque.»

Tímido y cordial a la vez, este joven de 37 años, ha dedicado 12 a dar mantenimiento a las áreas verdes del Parque, nunca ha conocido otro empleo, y se siente de plácemes en su desempeño. Anniel, asegura que ama sembrar, podar y cuidar de la flora, que ser jardinero lo hace feliz.

«La jardinería me gusta, siempre te gustó. Me ha gustado sembrar y cuidar las plantas. En mi casa había un jardín, y mi papá me enseñó a cultivar plantas y trabajar en el campo. Imagino que por eso me guste tanto mi trabajo.»

Como a todos, el tiempo de pandemia le trastornó su vida y su rutina en el oficio, pero siente que se adaptó y siguió adelante.

«Al principio tuve que acostumbrarme a esta nueva situación, a trabajar con nasobuco. Hay gente que dice que usar el nasobuco le da falta el aire , sin embargo yo me adapté de lo más bien, y siempre lo uso a pesar de lo difícil del trabajo. Además, sigo las medidas de protección que me orientan en Comunales, por ejemplo, me lavo las manos, saludo a distancia, así pude trabajar todo este tiempo sin enfermarme, ni dejar de cuidar el Parque.»

El duende laborioso admira la belleza del parque La Libertad, un oasis citadino de la Villa Blanca y para el que solicita respeto y protección.

«Quisiera pedirle a los caibarienenses que cuiden su Parque. Cuiden la limpieza, los jardines, las plantas. Hay padres que vienen con sus niños al Parque y no les explican que deben cuidar este lindo lugar de la ciudad para que siempre puedan jugar aquí. También, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los padres a los que he visto que enseñan a sus hijos, a no tirar la basura en el piso y a cuidar las plantas, eso es muy bueno, ojalá todas las personas hicieran eso.»

Imágenes y video del autor.