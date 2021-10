La paquetería toca a las puertas (+Video)

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, exigió una solución definitiva a los atrasos en la entrega de paquetes enviados desde el extranjero, y alcanzar la puntualidad –para hoy y para siempre– que se le demanda a un servicio a la población, que debe caracterizarse por su eficiencia, como un derecho de todas y todos los cubanos.

El Jefe del Gobierno de la República reiteró el compromiso hecho por él ante el país, de que el próximo 20 de octubre deberá quedar resuelto el problema de las demoras en la distribución por parte de las seis entidades (conocidas como transitarias), que tienen este encargo social. El llamado «cuello de botella», que se ha generado por más de un año, fundamentalmente por las limitaciones de movimiento a nivel nacional e internacional, debido a la COVID-19, exige al mismo tiempo poner punto final a los recurrentes atrasos en estas gestiones (con y sin pandemia) a lo largo del tiempo.

La tarea es difícil, compleja, pero se va a cumplir y la actividad deberá ponerse al día, aseguró el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, quien junto al también vice premier Jorge Luis Perdomo Di-Lella da seguimiento a la operación emergente para la extracción de la paquetería acumulada y la que arriba, según ha orientado la dirección del país.

En el nuevo encuentro con los directivos de las transitarias, sostenido este jueves, las entidades reportan la existencia en sus naves de trabajo, en conjunto, de alrededor de un millón de bultos, los que deben ser entregados a poco más de 500 000 clientes.

Cerca de 300 000 paquetes llevan más de 30 días sin ser suministrados a sus destinatarios. Algunos están en los almacenes desde hace más de seis meses e incluso más de un año (aunque no superan los 20 000 bultos), debido a problemas en la identificación o ubicación del cliente (errores que vienen desde su despacho en las agencias foráneas) o porque son equipajes no acompañados, cuyo dueño permanece fuera del país y no ha asignado a un representante aquí, como sus familiares.

Treinta días es el término máximo aceptado para considerar que la entrega está a tiempo; más allá, es demora, independientemente de que su despacho sea de forma presencial (la persona va hasta la transitaria) o se le lleve hasta su casa.

En la semana comprendida entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se recibieron desde el extranjero alrededor de 114 000 bultos y se despacharon poco más de 305 000; de ellos, 80 000 estaban bajo la clasificación de atrasados.

Sobre la necesidad de mejorar el trabajo de las entidades que se ocupan del manejo y distribución de los bultos internacionales, el vice primer ministro Tapia Fonseca refirió que la estrategia de desarrollo de las transitarias requiere de un esfuerzo sistémico, incluyendo ciencia e innovación, lo que permitirá disponer de un diseño que asegure su perfeccionamiento y eficiencia.

El encuentro con los directivos de las agencias de paquetería, donde se analizó un informe del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, sesionó en formato de videoconferencia, en la que participaron gobernadores y otras autoridades. Contó además con intervenciones del ministro del Turismo, Juan Carlos García Granda, y la titular de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín.

En el resumen del intercambio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz solicitó a gobernadoras y gobernadores trabajar en función de priorizar la distribución de los bultos atrasados y lograr puntualidad en los bultos que están arribando. No puede haber un gobierno provincial, que se desentienda de este asunto, que está dirigido a cubanas y cubanos de todo el país, y que tienen muchas quejas sobre este servicio, dijo.

El Jefe del Gobierno indicó que en cada provincia se haga un análisis de la actividad, asumiéndola como una oportunidad. Solicitó evaluar la creación, donde se requiera, de Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) para la distribución, a nivel local, de los bultos, que gestionan a escala nacional las transitarias. A estas últimas orientó hacer un análisis integral de los recursos humanos, incluyendo los salarios, sobre lo cual hay insatisfacción y provoca gran inestabilidad laboral (el salario para los manipuladores y estibadores rondan los 2 300 pesos mensuales, sin incluir la distribución de utilidades).

¿QUÉ ES UNA TRANSITARIA?

«Una transitaria es un agente de carga internacional que actúa en nombre de las importadoras, exportadoras y otras empresas, con el fin de organizar el transporte de mercancías de forma eficiente, segura y rentable», fue uno de los conceptos aceptados en el encuentro de este jueves del Primer Ministro con sus directivos. En Cuba existen –independientemente del nombre que tengan– seis entidades de este tipo. Por el nivel de operaciones que ejecutan o el espacio de que disponen, unas podrían calificarse de grandes, como la Empresa de Mensajería de Correos de Cuba, Aerovaradero (perteneciente a la Corporación de la Aviación Civil Cubana) y Transcargo (también vinculada al Ministerio de Transporte); otras medianas, como la Agencia aduanal y transitaria perteneciente al grupo empresarial Palco y Cubapack (adscripta a Cimex), y una relativamente pequeña: Cubanacán Express (Mintur).

A seguido ofrecemos un breve perfil de cada una y un acercamiento a su día a día en estas jornadas de «cuello de botella» en la entrega de los bultos, algunos de los cuales son pequeños, de 1,5 kilogramos y algo más, y otros voluminosos.

Aerovaradero: Con instalaciones en varias provincias, marcha en el proceso de «ponerse al día». Luis Alexander Ochoa, al frente de la entidad hace alrededor de un mes, informó que avanzan en la entrega de la paquetería recibida en agosto pasado y en bultos de 2020. Además de su tradicional despacho de forma presencial (las personas van a sus instalaciones), desde mediados de agosto prestan el servicio puerta a puerta (llevan los paquetes a las casas) empleando transporte propio, de otras entidades estatales y de trabajadores por cuenta propia. Estudiantes universitarios (de la Cujae) apoyan en la emergencia.

Agencia aduanal y transitaria Palco: En 2019 la entidad manejó mensualmente unos 70 contenedores. Las limitaciones impuestas por la pandemia, a nivel internacional, han reducido el tráfico a unos 20 contenedores por mes. Concebida para el despacho presencial, el servicio puerta a puerta (o envío) ha complejizado sus operaciones, una nueva exigencia que resolverán con la próxima inauguración de un almacén automatizado para la clasificación y distribución de los bultos, informó Humberto Noi Hernández, su director. «Estamos preparados para lograr más eficiencia que en los tiempos en que ya éramos muy eficientes», aseveró.

Cubanacán Express: Diseñada inicialmente para la mensajería para el turismo nacional e internacional, incursiona en trámites aduanales y de transitaria, está prácticamente al día en sus despachos, informó Armando Almeida Pérez, director de la UEB.

Transcargo: Es una de las transitarias más grandes y complejas, opera 90 contenedores al mes. Distribuye cargas a todo el país. Aidalys Alfonso Acosta, recientemente designada en el cargo de directora de la entidad, explicó la adopción de medidas extraordinarias para satisfacer tanto el despacho presencial como los envíos (puerta a puerta), un nuevo servicio que ha obligado a cambiar el flujo tecnológico de la entidad.

Cubapack: «No tenemos atrasos», aseveró su gerente general, Rafael Guerrero Aragonés, descontando bultos pendientes de 2020 por problemas con la localización de los clientes –introducidos en su despacho de origen– o porque están en el extranjero.

Empresa de mensajería: Su objeto social es la recepción, procesamiento y distribución de los envíos postales y de paquetería. La pandemia superó las infraestructuras y capacidades del grupo empresarial Correos de Cuba, al que pertenece, que estuvo obligado a realizar un reordenamiento de sus procesos operacionales, de transportación, distribución y entrega de envíos, además de inversiones y apoyos en personal, fuerzas y medios, explica en informaciones institucionales de www.correos.cu.

