Vacunas: 35 Preguntas y respuestas

La vacunación es hoy la mejor solución. A propósito, se responden las preguntas más frecuentes de la población, sobre la base de las investigaciones realizadas en Cuba y las recomendaciones del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud Pública.

1.- Para quienes creen haber padecido la COVID-19, pero su PCR fue negativo o no se realizó. ¿Cuál es la recomendación?

Respuesta: En tal caso, aunque el Test de Antígeno hubiera sido positivo, deben recibir las tres dosis (de Abdala o Soberana), correspondiente al esquema completo de vacunación, a los dos meses del cese del cuadro clínico.

2.- ¿Cómo es el esquema completo con Abdala?

Respuesta: Abdala se administra, en su esquema completo de tres dosis, los días 0, 14 y 28.

3.- Si por alguna razón existiera interrupción del esquema con Abdala, ¿es posible recuperar dosis?

Respuesta: Sí, es posible la recuperación de dosis con Abdala hasta los 26 días después de haberse puesto la dosis anterior, mientras no existan criterios de exclusión o aplazamiento. Pasado ese tiempo tiene que iniciar esquema.

4.- ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna Abdala?

Respuesta:

 Es una vacuna segura, inmunogénica, eficaz y efectiva.

 Escasas reacciones adversas, tanto locales como sistémicas.

 Eficacia del 92,28 %, contra la enfermedad sintomática.

 Efectividad del 90 % en la prevención de la enfermedad severa.

 Abdala, en sujetos sin comorbilidades, puede tener una eficacia de hasta 96,7 % según los estudios realizados.

5.- ¿Cómo es el esquema completo con Soberanas?

Respuesta: El esquema completo con Soberanas (02 + Plus) consiste en la administración de tres dosis, los días 0, 28 y 56; las dos primeras con Soberana 02 y la tercera con Soberana Plus.

6.- Si por alguna razón existiera interrupción del esquema con Soberanas, ¿es posible recuperar dosis?

Respuesta: Sí, es posible la recuperación de dosis con Soberanas, mientras no existan criterios de exclusión o aplazamiento. El sujeto no pierde el esquema entre dosis, a menos que hayan transcurrido tres meses entre la primera y la segunda de Soberana 02, mientras que en el caso de Soberana Plus, hasta 6 meses después de la segunda dosis de Soberana 02.

7.- ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna Soberana?

Respuesta:

 Es una vacuna segura, inmunogénica y eficaz.

 Está demostrándose efectividad en los estudios en curso.

 Escasas reacciones adversas, tanto locales como sistémicas.

 La eficacia se incrementa en la medida que se suceden las dosis previstas, ≈ 40 % luego de la 1ra dosis, ≈ 66 % luego de la 2da dosis y 91,2 % luego de la 3ra dosis contra la enfermedad sintomática.

8.- ¿Cuándo se considera un sujeto inmunizado?

Respuesta: Transcurridos 14 días de la última dosis debe existir inmunización protectora.

9.- Las personas que hayan presentado síntomas que pudieran ser atribuibles a la enfermedad de COVID-19, pero que por determinadas causas no tengan resultado de laboratorio, ¿Qué vacuna deben recibir?

Respuesta: Se deben vacunar con el esquema completo de la vacuna correspondiente.

10.- ¿A qué se exponen las personas no vacunadas?

Respuesta:

Los no vacunados están más propensos a infectarse y desarrollar la enfermedad severa 10 veces más que los vacunados y la posibilidad de muerte en los no vacunados es 11 veces mayor. Es decir, tienen más probabilidades de enfermar, tener formas graves y complicaciones de la COVID-19, estar críticos, fallecer o tener secuelas.

11.- ¿Qué se recomienda para las personas adultas cuya enfermedad fue confirmada con PCR positivo?

Respuesta: Todas las personas adultas que hayan sido confirmadas con la enfermedad, con PCR positivo, se deben vacunar, como convalecientes a partir de los dos meses del alta epidemiológica (con Soberana plus).

12.- ¿Qué hacer cuando una persona se enferma antes de concluir su esquema de vacunación?

Respuesta: Los pacientes con una o dos dosis de Abdala o Soberana, si enferman de COVID-19 (PCR +), deben esperar dos meses y se vacunarán como convalecientes (Soberana plus).

13.- ¿Qué hacer cuando una persona se enferma una vez concluido su esquema completo de vacunación?

Respuesta: Las personas con las tres dosis de Abdala o Soberana, si enferman de COVID-19 (PCR +), no se les administrará más vacunas.

14.- ¿Qué vacuna se debe administrar a los niños?

Respuesta: Todos los niños que no tengan resultado positivo de PCR, deben ser vacunados con esquema completo de Soberanas.

15.- ¿Cuál es la recomendación en los niños no vacunados si tienen una infección aguda?

Respuesta: Los niños que tienen una enfermedad infecciosa aguda (otitis, amigdalitis, etc.), con excepción de la enfermedad COVID-19, podrán recibir cualquiera de las vacunas del esquema cubano de inmunización o las vacunas contra la COVID-19 con autorizo en las edades pediátricas, a los 15 días del alta clínica.

16.- ¿Qué le corresponde a los niños confirmados con la enfermedad PCR positivo?

Respuesta: Los niños con resultado de PCR positivo se vacunarán como convalecientes cuando concluya el ensayo clínico para estas edades.

17.- ¿Cuál es la recomendación en los niños vacunados recientemente con otras vacunas?

Respuesta:

 Si el niño se vacunó con Antidiftérica – Antitetánica (DT) tiene que esperar 30 días para poder ser vacunado con Soberana.

 Si el niño se vacunó con Toxoide Tetánico tiene que esperar 30 días para poder ser vacunado con Soberana.

18.- ¿Puede un niño ser vacunado con el Toxoide tetánico después de recibir Soberana?

Respuesta: No, pues si se vacuna primero con Soberana no se reactiva con Toxoide.

19.- Un niño que enfermó de COVID-19 ¿cuándo puede recibir vacunas pendientes del esquema cubano de inmunización?

Respuesta: Un mes después del alta clínica y epidemiológica.

20.- ¿Qué vacuna corresponde a adultos convalecientes que son alérgicos al Tiomersal?

Respuesta: Los adultos alérgicos al Tiomersal que son convalecientes (PCR positivo), se vacunan con una dosis de Soberana plus sin Tiomersal.

21.- ¿Qué vacuna corresponde a adultos que no han enfermado de COVID-19 y que son alérgicos al Tiomersal?

Respuesta:

Los adultos alérgicos al Tiomersal, que no se han enfermado, dependiendo de la estrategia y disponibilidad de cada provincia, pueden ser vacunados con uno de los siguientes esquemas:

 Sinopharm, dos dosis (días 0 y 21), y Soberana Plus sin Tiomersal una dosis el día 42; o sea el intervalo entre dosis es de 21 días.

 Abdala sin Tiomersal, tres dosis, con intervalo de 14 días entre ellas (días 0, 14 y 28).

 Soberana 02 sin Tiomersal, dos dosis (días 0 y 28), y Soberana Plus sin Tiomersal (día 56), o sea intervalo de 28 días entre dosis.

22.- ¿Cuáles son los criterios para excluir o aplazar la vacunación?

Respuesta:

Constituyen criterios de exclusión o aplazamiento los siguientes:

 Pacientes menores de 2 años (hasta el momento).

 Sujetos con antecedentes de COVID-19 (PCR positivo), se excluyen del esquema completo, no así del refuerzo como convalecientes.

 Enfermedad aguda en el momento de la vacunación. Cuando se recuperen del proceso infeccioso agudo, pueden vacunarse.

 Pacientes con sus enfermedades crónicas descompensadas. Cuando se compensen, pueden vacunarse.

 Pacientes oncológicos activos en el trascurso del tratamiento oncoespecífico (quimioterapia y/o radioterapia) en el momento de la vacunación. Una vez concluido este tratamiento, pueden vacunarse.

 Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna.

 Vacunados fuera del país.

23.- ¿Qué le corresponde a una embarazada que no ha sido confirmada con COVID-19?

 Si es mayor de 15 años y no tiene resultado positivo de PCR, puede recibir el esquema completo con Abdala, independientemente del período de embarazo en que se encuentre.

 Si no tiene resultado positivo de PCR, puede recibir el esquema completo con Soberana, independientemente de su edad y del período de embarazo en que se encuentre.

24.- ¿Qué le corresponde a una embarazada que ha tenido PCR positivo?

 Si la gestante tiene un resultado positivo de PCR y no tiene administrado un esquema completo de alguna vacuna (Abdala o Soberana), debe recibir, como convaleciente, una dosis de Soberana Plus, a partir de los dos meses del alta clínica y epidemiológica.

 Si la gestante tiene un resultado positivo de PCR y tiene administrado un esquema completo (tres dosis) de alguna vacuna (Abdala o Soberana), no se le administra más vacunas.

25.- ¿Qué le corresponde a una gestante alérgica al Tiomersal convaleciente de COVID-19 sin haber recibido previamente el esquema completo de vacunación?

Respuesta: Se debe vacunar con una dosis de Soberana Plus sin Tiomersal.

26.- ¿Qué hacer si la embarazada se vacunó con toxoide tetánico?

Respuesta: Si la gestante se vacunó con toxoide tetánico, tiene que esperar 30 días para la administración de Soberana 02, lo que no procede si se vacuna con Abdala.

27.- ¿Qué hacer con respecto al toxoide tetánico si la embarazada se vacunó con Soberana 02?

Respuesta: Si la gestante se vacunó con Soberana 02, no se le administra ninguna dosis de toxoide tetánico, debido a que la vacuna Soberana 02 contiene toxoide tetánico.

28.- ¿Qué hacer con respecto al toxoide tetánico si la embarazada se vacunó con Abdala?

Respuesta: Si la gestante se vacunó con Abdala, se le administra el toxoide tetánico según el esquema establecido.

29.- ¿Contraindica el uso de Nasalferón, Interferón, Biomodulina T o Prevengovir la aplicación de las vacunas contra COVID-19?

Respuesta: No existe contraindicación para la vacunación.

30.- ¿Cuáles son los beneficios de las vacunas?

Respuesta:

Se está demostrando en los vacunados, mediante el reforzamiento de la respuesta inmune:

 Disminución de las formas graves de la enfermedad.

 Reducción de pacientes críticos.

 Reducción de la mortalidad y la letalidad.

 Efectos de mayor protección en pacientes graves con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías y enfermedades pulmonares.

 Disminución de la tasa de incidencia de transmisión de la enfermedad.

31.- ¿Pueden Abdala o Soberana causar la COVID-19?

Respuesta: En ningún caso es posible.

 Las vacunas no causan la COVID-19. Las subunidades proteicas contenidas en las vacunas cubanas no generan la COVID-19 de ninguna manera, porque no contienen el virus.

 Es posible una asociación temporal entre vacunación y alta transmisión del SARS-CoV-2 (como ha ocurrido en la provincia de Villa Clara), lo que debe conocerse para evitar falsas interpretaciones de que la vacuna ocasiona la COVID19, lo que no ocurre con nuestras vacunas de subunidad proteica.

32.- ¿Cuál es la composición de las vacunas cubanas contra COVID-19?

Respuesta:

a) Abdala es una vacuna de subunidad, con el dominio de unión al receptor (proteína RBD por sus siglas en inglés) como ingrediente farmacéutico activo. Como ingredientes inactivos incluye sales de fosfato y el adyuvante gel de hidróxido de aluminio.

b) Soberana 02: Es una vacuna de subunidades proteicas, compuesta por la proteína RBD, producida por biotecnología en células CHO, conjugada covalentemente al toxoide tetánico y absorbida en gel de hidróxido de aluminio.

c) Soberana Plus: También se basa en subunidades proteicas, compuesta por la proteína RBD, producida por biotecnología en células CHO, expresada en forma dimérica y absorbida en gel de hidróxido de aluminio.

33.- ¿Cuál es la indicación de Soberana Plus?

Respuesta: Es una vacuna de refuerzo, capaz de reactivar la respuesta inmune preexistente, tanto para proteger de la reinfección a los convalecientes como para reforzar el esquema de otros inmunógenos aplicado al resto de la población.

El esquema heterólogo de vacunación, a partir de la combinación de inmunógenos (dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus), tiene el objetivo de presentarle al sistema inmune del organismo formas diferentes del antígeno, apuesta a la maduración de la respuesta inmune y la generación de la memoria inmunológica.

34.- ¿Qué ventajas tienen las plataformas pediátricas sobre las que se montan las vacunas cubanas?

Respuesta: Las plataformas pediátricas, probadas durante décadas en el país, elevan la seguridad, potencia y eficacia de las vacunas, reducen los efectos adversos, disminuyen el tiempo y los costos de producción.

35.- ¿Alguna recomendación o mensaje en general?

 Mientras no existan criterios de exclusión o aplazamiento, la recomendación es VACUNAR.

 Abdala y Soberanas, aunque devienen esperanza, precisan de nuestra ayuda. Es necesario acompañarlas con autocuidado y responsabilidad (individual, familiar, social e institucional).

Atentamente,

Dr. José Luis Aparicio Suárez. Dra. Lena López Ambrón.

Jefe Departamento Nacional de Posgrado. Jefa del Programa de Inmunización

Dirección de Docencia Médica. Ministerio de Salud Pública.

Imagen: tomada de ACN.