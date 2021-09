Covid-19 en Cuba: ¿La vuelta a la normalidad?

Normalidad es besarnos, abrazarnos, no llevar nasobuco ni vivir pendiente a que alguien se acerque demasiado, no alarmarse cuando alguien tose a tu lado, no andar con un pomito con solución hidroalcoholica…

No, no volvemos a la normalidad. Quien crea que sí, está en un error y estará en riesgo.

Es cierto que comenzaron a abrir servicios gastronómicos y de otro tipo en las provincias donde se ha logrado cierto control epidemiológico, que se espera iniciar el curso escolar, pero eso para nada significa que estemos diciendo adiós al “coronabicho”.

Recuérdese si no, meses atrás, cuando por la aparición de un par de casos, cerraban manzanas completas y la alarma era absoluta en el barrio. ¿Cómo ahora, con muchos más casos que entonces y con nuevas variantes del SARS-CoV-2, más peligrosas, vamos a pensar que estamos despidiéndonos de la pesadilla?

Es más, el respetado doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, explicó en reciente reunión de expertos y científicos para el enfrentamiento al coronavirus, que «los pronósticos para el país, a corto plazo, son desfavorables».

El país mantendrá en las próximas semanas un comportamiento de meseta, seguirán contabilizándose contagios y también decesos.

Ciertamente, la enfermedad está bajo la lupa, no anda “a su aire”, son conocidas las provincias donde la situación es más compleja y se actúa en consecuencia. A la vez, ha quedado comprobada la eficacia de las medidas, cuando se asumen correctamente, con el caso de Matanzas como el más evidente.

Pero nada de eso significa que pueden relajarse las precauciones. Por eso, es muy necesario que en los establecimientos que van a abrir se mantengan todo el tiempo las debidas exigencias.

Lamentablemente, en esta Isla no hay mucho “fijador” y abundan ejemplos de lo que bien empieza mal acaba, precisamente porque a medida que transcurre el tiempo, a la exigencia, a la calidad y a otros estándares, les pasa como a esos elásticos que con el uso se vencen.

Es tremendamente importante que no suceda igual con los servicios de gastronomía y otros que ahora empiezan a funcionar. Hace falta que se mantengan las distancias, que las comisiones anunciadas no dejen de supervisar, que los clientes no olviden que la amenaza podría seguir ahí, quizás cerca de la sopa.

