Museo de las Parrandas en verano

A tono con el nuevo escenario que impulsa la pandemia de covid-19, el Museo de las Parrandas de toda la región Centro Norte de Cuba, ubicado en Remedios, mantiene una programación variada desde su perfil oficial en Facebook y el canal de Telegram.

Según publica la institución en la red social, se ha diseñado para este verano una programación que incluye rutas patrimoniales, inauguración de exposiciones y secciones de patrimonio.

Entre las propuestas destacan la muestra de Arte Popular «La juventud. Continuidad en la historia» (lunes 09 de agosto, 2.00 p.m.) dedicada al Día Internacional de este grupo etario con fotografías de trabajos de plaza inspirados en el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en La Habana en 1978.

Además, un recorrido temático sobre la vida y obra del eterno Comandante bajo el título de «Fidel en la historia parrandera» (miércoles 11, 10.00 a.m.); el Louvre como hito de la arquitectura en Remedios con la invitada Martha Alina Flores Díaz (viernes 13. 6.30 p.m.); un recorrido sobre la presencia de la mujer en los diversos oficios en las Parrandas (miércoles 25. 10.00 a.m.); un homenaje al grupo de teatro Guiñol Fidel Galbán Ramírez por sus 54 años (viernes 27, 10.00 a.m.) y la actividad de extensión con la presencia de Reynaldo Mendoza para comentar sobre la misión de la Oficina del Conservador de la Ciudad (viernes 27, 6.30 p.m.).

En tiempos de pandemia, El Museo de las Parrandas prosigue con la promoción y salvaguarda de los valores más auténticos de la cultura popular tradicional y del patrimonio cultural, social y arquitectónico de la Octava Villa, una ciudad orgullosa de ser la cuna de una tradición con más de 200 años de historia y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

