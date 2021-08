Retos y desafíos de la inversión extranjera en Cuba

En el año 2020, a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos y los efectos causados por la pandemia de la COVID-19, se avanzó de manera general en los resultados de la inversión extranjera en el país, con la aprobación de 33 nuevos negocios, 4 de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la prórroga de varios negocios en operaciones y la puesta en marcha de la Ventanilla Única de la Inversión Extranjera.

La directora de negocios con capital extranjero del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Katia Alonso Cañizares, junto a la directora de la Ventanilla Única, Anabel Reloba Pérez, ofrecieron una panorámica ampliada de la actividad de la inversión extranjera en Cuba y sus proyecciones futuras.

Al mismo tiempo, se han aprobado 4 nuevos proyectos con un capital comprometido de más de 4 millones de dólares; de ellos uno en la ZED Mariel. Estos negocios están vinculados a los sectores agroalimentario e industrias. Actualmente se encuentran en etapa avanzada de negociación una veintena de proyectos que deberán concretarse entre el último trimestre del 2021 y primer semestre del 2022, ellos son fundamentalmente de los sectores del turismo y productor de alimentos.

En estos sectores, el capital extranjero jugaría un papel activo y fundamental para su desarrollo, ya sea por los montos de inversión que se requieren, por la búsqueda de nuevos mercados de exportación, por la transferencia de tecnología o por los métodos de gestión, entre otros. La prioridad de estos sectores quedo definida además en la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la Covid-19, así como en el Programa Nacional de Desarrollo (PDNES) 2030.

La producción de alimentos resulta un tema de prioridad nacional. ¿Qué proyectos se potencian hoy para impulsar su desarrollo? Entre las medidas aprobadas para dinamizar la agricultura en nuestro país, varias de ellas están relacionadas con la actividad de inversión extranjera. Los proyectos que se potencian son los destinados a la producción y comercialización de carne de pollo, cerdo y carne vacuna; desarrollo y producción de vegetales, hortalizas, cítricos y frutales; conformación de productos lácteos y producción, procesamiento y comercialización de café y cacao. Todos estos proyectos tributan a la sustitución de importaciones de alimentos y una parte importante de ellos también a la exportación. En la agricultura había proyectos diseñados para grandes montos de inversión y los empresarios que llegaban a la Isla no disponían de ese capital. Entonces se han rediseño esos negocios y conformado por etapas, con vistas a concretar los proyectos y que comiencen a rendir lo esperado. En los próximos días se aprobarán por las instancias correspondientes dos proyectos: uno vinculado con la producción de carne de cerdo, y otro para los cítricos y frutales. Ambos con participación de socios de América Latina y el Caribe.

La próxima cartera de oportunidades apuesta por la identificación de nuevos proyectos desde el nivel territorial. ¿Cómo se ha venido comportando esta política en los territorios? Ciertamente un aspecto novedoso de la próxima edición de la Cartera será la incorporación de oportunidades de negocios identificadas por las empresas subordinadas a las estructuras de gobierno de los territorios. A nivel de municipios y de provincias se ha realizado en los primeros meses del año un levantamiento de las potencialidades existentes, fundamentalmente para generar exportaciones, y se han presentado al MINCEX propuestas de proyectos para desarrollarlos con capital extranjero. Esta nueva concepción parte de la necesidad de potenciar las producciones y los servicios desde la base y de contribuir desde la actividad de inversión extranjera a la autonomía de los territorios.

¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene la inversión extranjera en Cuba, y cuál es la estrategia para minimizar esas afectaciones? Como parte de La Estrategia Económico-Social para el Impulso de la Economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la Covid-19, se trabaja en un conjunto de temas referidos a la inversión extranjera, que están dirigidos a eliminar o flexibilizar disposiciones que puedan representar trabas o limitar la atracción de capital foráneo. En tal sentido, se han adoptado decisiones para aumentar la autonomía financiera de los negocios con inversión extranjera, flexibilizar sus objetos sociales y perfeccionar el funcionamiento de las entidades empleadoras que prestan servicios a las modalidades de inversión extranjera. Al mismo tiempo, se adoptan medidas que permiten garantizar la ejecución de las inversiones asociadas a los negocios que se han aprobado en los últimos años y el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. En ese sentido, se mantendrán los esfuerzos por materializar proyectos en sectores que tradicionalmente han sido priorizados pero que en las actuales circunstancias cobran mayor relevancia como son el sector agroalimentario, la industria farmacéutica y biotecnológica, las energías renovables y el turismo. Igualmente, se continuarán impulsando las inversiones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y los encadenamientos entre la inversión extranjera y la industria nacional. Otra medida adoptada para agilizar el proceso de constitución de nuevos negocios con inversión extranjera es el otorgamiento a los jefes de organismos de la Administración Central del Estado de facultades para aprobar y autorizar los contratos de Asociación Económica Internacional que tengan por objeto la administración productiva y de servicios. En el caso de los contratos de Asociación Económica Internacional para la prestación de servicios profesionales y los que tengan por objeto la administración hotelera, se delega a la Ministra de Finanzas y Precios y al Ministro de Turismo, respectivamente, esta aprobación y autorización. Además, se aprobó la Instrucción No. 8/2020 del Ministro del MINJUS que establece el procedimiento para la constitución de negocios vía online en situaciones excepcionales, así como los Decretos Leyes para la concesión de las garantías mercantiles a los negocios con inversión extranjera (Decreto-Ley No. 14, “De La Prenda y la Hipoteca”, y Decreto-Ley No. 15 “Del Fideicomiso de Garantía”). También será necesario continuar perfeccionado el proceso de elaboración y promoción de oportunidades de inversión extranjera, mediante la concepción de proyectos de montos pequeños de inversión y de rápida recuperación que puedan ser replicables en varias ubicaciones; la elaboración de fichas de proyectos que sean más atractivas para los potenciales inversionistas extranjeros; y el propio rediseño y modernización de la Cartera, en correspondencia con las tendencias actuales de este tipo de materiales.

¿En qué medida la pandemia y la suspensión de ferias internacionales y otros eventos afines han frenado el desarrollo de la inversión extranjera en Cuba? Ciertamente la pandemia de la Covid-19 ha traído consigo, pudiéramos decir, una especie de estancamiento de algunos de los proyectos que se venían negociando entre empresas cubanas y extranjeras y esto es algo que no ha ocurrido solo en nuestro país sino a nivel internacional, en donde los flujos de inversión se han reducido en un 30 y un 40 %. Lo anterior ha estado motivado por la no disponibilidad de todo o una parte importante del financiamiento que deben aportar las empresas extranjeras a los negocios para su concreción y por otra parte no han sido suficientes acciones tales como las videoconferencias o negociaciones on line entre las empresas cubanas y los inversionistas extranjeros. Estos últimos requieren en muchos casos visitar las locaciones donde se realizarían las inversiones y esperan a que las condiciones epidemiológicas, tanto en sus países como en Cuba, mejoren para poder viajar con un nivel mayor de seguridad.

Adicionalmente, se han fortalecido las relaciones de trabajo con los organismos y entidades con los que tiene vínculos, para lo que se realizaron despachos para chequear el cumplimiento de los Acuerdos de Cooperación suscritos.

A fin de conseguir que la VUINEX tenga mayor efectividad en la realización de los trámites a nivel de territorios, en el primer trimestre del año 2021 se realizaron acciones con los Departamentos de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Colaboración Económica subordinados a los gobiernos provinciales, incluyendo la participación en sus reuniones de balance.